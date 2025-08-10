قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرّب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
سر غياب مصطفى فتحي عن مباراة بيراميدز ووادي دجلة .. «الغندور» يكشف
فرج عامر: سموحة فرّط في الفوز على طلائع الجيش.. والهاني سليمان يتحمّل مسئولية الهدف
عبد المنعم سعيد: حماس حركة مكشوفة تحاول الانخراط في حروب خاسرة
من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مخاطره عالية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البروكلي بكثرة؟

نهى هجرس

بينما يُعرف البروكلي بغناه بالعناصر الغذائية وفوائده الصحية، كالوقاية من السرطان ودعم صحة القلب، إلا أنه قد يُسبب مشاكل هضمية بسبب غناه بالألياف والرافينو، كما يحتوي على مُثبطات الغدة الدرقية التي قد تُسبب خللاً في وظائفها، خاصةً عند تناوله نيئاً، وقد يُؤثر فيتامين ك فيه على مُميّعات الدم.

يشاد بالبروكلي كثيرًا باعتباره "غذاءً خارقًا"، فهو غني بالألياف وفيتاميني C وK والسلفورافان ومضادات الأكسدة القوية، ويُشاد به لفوائده في الوقاية من السرطان، وصحة الأمعاء، ودعم العظام، وفوائده المضادة للالتهابات، وهو عنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية ، وغالبًا ما يوصي به خبراء التغذية للتحكم في الوزن ودعم صحة القلب.

لكن حتى هذه الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تحظى بشهرة واسعة، لها بعض الجوانب السلبية الأقل شهرة والتي غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ، فرغم أن البروكلي آمن وصحي لمعظم الناس، إلا أنه قد يُسبب مشاكل هضمية، ويؤثر على وظائف الغدة الدرقية، بل ويؤثر على امتصاص الأدوية في بعض الحالات. 

أضرار الإكثار من تناول البروكلي

- اضطرابات الجهاز الهضمي: الغازات والانتفاخ والتشنجات 

البروكلي نبات غني بالألياف، يحتوي على رافينوز، وهو سكر معقد يُهضم بشكل سيئ في أمعاء الإنسان، يتخمر هذا السكر في الأمعاء الغليظة، مُنتجًا الغازات، وقد يُسبب انتفاخًا وتقلصات في البطن، كما أظهرت دراسة مُحكمة أن البروكلي يُغير ميكروبات الأمعاء بشكل ملحوظ.

- يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية 

من أكثر المخاوف التي يُغفل عنها عادةً بشأن البروكلي محتواه من المواد المُسببة لتضخم الغدة الدرقية ، فالبروكلي، كغيره من الخضراوات الصليبية (مثل الكرنب)، يحتوي على مُسببات تضخم الغدة الدرقية (مثل الغويترينات، والثيوسيانات، والفلافونويدات) التي قد تُعيق امتصاص اليود وتُعطل إنتاج هرمون الغدة الدرقية.

- التدخل في امتصاص المعادن 

يحتوي البروكلي أيضًا على الأوكسالات والفيتات، وهي مركبات طبيعية ترتبط بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، مما يقلل من توافرها الحيوي، مع أن الإفراط في تناول البروكلي (وخاصةً النيء) لا يُثير القلق، إلا أن تناوله بكميات معتدلة قد يُسهم في حدوث نقص طفيف ، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات المعادن أو ضعف الامتصاص.

البروكلي أضرار الإكثار من تناول البروكلي اضطرابات الجهاز الهضمي الغدة الدرقية

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

شيري تيجو 3

شيري تيجو 3 موديل 2023 كاملة التجهيزات.. بأقل سعر

تسلا

تراجع مبيعات تسلا في اثنين من أكبر أسواق أوروبا مع تقدم منافستها الصينية

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

