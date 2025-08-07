برلمانية: إنتاج مصر 91% من احتياجاتها الدوائية إنجاز وركيزة لأمننا القومي الصحي

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن إعلان هيئة الدواء المصرية عن وصول الإنتاج المحلي إلى 91% من احتياجات سوق الدواء يُعد "إنجازًا حقيقيًا" يُحسب للدولة المصرية، ويعكس نجاح السياسات الوطنية في توطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في واحدة من أكثر القطاعات الاستراتيجية حساسية.

وقالت "عبد الحليم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد:"إن ما تحقق في ملف تصنيع الدواء محليًا هو خطوة جادة نحو تعزيز الأمن القومي الصحي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة التي تهدد سلاسل الإمداد."

وأضافت:"مصر لم تُحقق فقط إنجازًا رقميًا بإنتاج 91% من أدويتها محليًا، بل وضعت نفسها على خريطة التصدير الدوائي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويفتح فرصًا جديدة للتعاون الطبي مع الدول الشقيقة."

كما أكدت أن لجنة الصحة بالبرلمان تدعم بقوة توجه الدولة نحو تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، مطالبة باستمرار تقديم الحوافز للمستثمرين الوطنيين في هذا القطاع، بما يضمن استدامة الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص التصدير.