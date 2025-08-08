قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
موعد الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم درويش

يحتفل أبطال وصناع فيلم "درويش" بالعرض الخاص الاثنين المقبل في إحدى المولات الكبرى بعد فترة طويلة من التحضيرات.


إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر "درويش"، من بطولة عمرو يوسف، والذي من المقرر طرحه في دور العرض يوم 13 أغسطس في مصر، ويوم 28 أغسطس في جميع انحاء الوطن العربي. يقدم "درويش" توليفة درامية مشوّقة تمزج بين الإثارة، الكوميديا، بالإضافة إلى الخيانة والعلاقات المعقدة. كما يدفع المشاهدين للتساؤل حول تعريف البطل الحقيقي.

لطالما عاش “درويش” وفق قاعدة واحدة: “فكّر بسرعة، وتحرك أسرع”. قاعدة جعلته يتخذ قراراته في لحظتها، ويمشي وراءها بلا تردد. لكن هذه المرة، الأمور خرجت عن السيطرة. صفقة واحدة تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدخله في عالم لا يشبهه: مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الملتبسة، وقصة حب لم تكن في الحسبان. وبين مطاردات من كل صوب، وامرأتين تشدان به في اتجاهين متضادين، تبدأ لعبته القديمة بالتفكك، وتتحول السرعة إلى فوضى.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب. ومن المقرر عرض "درويش" في صالات السينما ابتداءً من 13 أغسطس في مصر و 28 أغسطس في جميع انحاء الوطن العربي.

