من بسيون إلى أسيوط.. محمد المصري يروي مغامراته بالدراجة

كشف الرحالة محمد المصري عن تفاصيل مغامراته الطويلة على الدراجة، مؤكدًا أن أولى رحلاته الكبرى كانت من بسيون إلى طنطا ثم إلى القاهرة وأكتوبر، بمشاركة مجموعة من الشباب ضمن فريق "مشوار"، أحد أبرز فرق الترحال بالدراجات في مصر.

وأوضح المصري، أن تلك الرحلة مثّلت بداية حقيقية لمسيرته في عالم الترحال بالدراجة، وكانت مصدر إلهام للاستمرار في خوض تحديات جديدة.



وأضاف أنه خاض رحلة منفردة من الفرافرة إلى أسيوط، حاملًا على دراجته حقيبة خلفية تحتوي على جميع مستلزمات الحياة من طعام وملابس وأدوات ضرورية.

وأكد أن هذه المغامرات منحته فرصة لاكتشاف الذات والتأقلم مع الظروف المختلفة، إلى جانب الاستمتاع بجمال الطبيعة المصرية، لافتًا إلى أهمية السياحة الريفية كأداة لتعزيز الانتماء الوطني وتسليط الضوء على ثروات مصر الطبيعية.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن رياضة ركوب الدراجات يمكن أن تكون أكثر من مجرد نشاط بدني، بل أسلوبًا متكاملًا للحياة يُسهم في بناء شخصية قوية ومتوازنة.