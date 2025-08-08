قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

السيطرة على حريق هائل في مصنع للملابس بالغربية.. صور

حريق مصنع المحلة
حريق مصنع المحلة
الغربية أحمد علي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق هائل، اندلع مساء اليوم، داخل مصنع ملابس على طريق «المحلة – عزبة الرياض»، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع النيران داخل مصنع ملابس، إثر ماس كهربائي ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، برفقة قوات من الشرطة السرية والنظامية، كما جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.

خسائر مادية دون إصابات

أسفر الحريق عن تفحم أجزاء من الأقسام الإنتاجية داخل المصنع، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، بحسب ما أكده شهود عيان في موقع الحادث.

التحقيق في الواقعة

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق؛ فكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحريق وأسبابه.

اخبار محافظة الغربية اندلاع حريق هائل مصنع ملابس المحلة أمن الغربية

