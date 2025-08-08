قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلوت يتحدي كريستال بالاس.. وليفربول يتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد

قال مدرب ليفربول، آرني سلوت، اليوم الجمعة، إن فريقه يتطلع بشوق إلى مواجهة كريستال بالاس في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث يسعى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز إلى بدء الموسم الجديد بالألقاب والاستعداد للدفاع عن لقبهم.


ليفربول، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محققًا لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادِلًا بذلك الرقم القياسي، يواجه كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي يوم الأحد.


ويتطلع ليفربول إلى الفوز بلقبه السابع عشر في درع الاتحاد، والذي سيُتوّج به آخر مرة عام ٢٠٢٢.


وقال سلوت للصحفيين: "من الجيد أن نبدأ الموسم بالفوز. لدينا فرصة في بداية الموسم. نواجه فريقًا صعبًا مثل كريستال بالاس. لقد أظهروا مدى صعوبة الفوز في مباراة واحدة ضدهم". الهجمات المرتدة، الكرات الثابتة، الكرات الطويلة إلى (مهاجم بالاس جان فيليب) ماتيتا، والكفاءة الفردية لمهاجميهم. لقد قدّم لنا (أتلتيك) بلباو، وميلان، ويوكوهاما بالفعل منافسة جيدة (في فترة ما قبل الموسم).
"انطلق بالاس بقوة مجددًا، ولا يزال الفريق هو نفسه. إنه تحدٍّ جيد لنا في بداية الموسم."


انتهت آخر رحلة لليفربول إلى ويمبلي بخسارة مفاجئة 2-1 في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد في مارس، لكن سلوت لم يُفكّر في ذلك.


وقال : "لا أنظر إلى الوراء، فهذا نظام لعب مختلف عن نيوكاسل،" 
"لكن أسلوب لعبهم قد يكون مشابهًا لأسلوب لعب بالاس. لقد استغلوا كل ركلة حرة لإيصال الكرة إلى منطقة جزاءنا. بالاس يُشكّل تهديدًا في الكرات الثابتة. قد تكون هناك بعض التداخلات بين الفريقين ويوم الأحد، هدف واحد سيكون ثمينًا للغاية."

ليفربول سلوت كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

