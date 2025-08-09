قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: دفع أجرة المواصلات دون اتفاق لفظي جائز شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول مسألة متداولة بين المواطنين، تتعلق بركوب سيارات الأجرة اليومية ودفع الأجرة دون إجراء اتفاق لفظي مع السائق. 

وتتمثل الصورة في أن الراكب يستقل السيارة التي يعلم مسبقًا أنها متجهة إلى وجهته، ثم عند الوصول يقوم بدفع الأجرة المقررة عرفًا، سواء دفعها بنفسه مباشرة أو ناولها أحد الركاب للسائق، وفق العرف المتعارف عليه بين الناس.

وأوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذا النوع من التعامل يعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ويدخل تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الإجارة بالمعاطاة"، مبينًا أنه لا حرج على الراكب في استخدام هذه الوسيلة والتنقل بها، ما دامت الأجرة معلومة والوجهة محددة ومعروفة للطرفين.

وأشار المفتي إلى أن الإجارة شُرعت في الإسلام لتلبية احتياجات الناس، إذ قد لا يتمكن البعض من شراء كل ما يحتاجونه، فيستعينون بعقود الإجارة التي تمنحهم حق الانتفاع مقابل أجر معلوم، دون امتلاك العين المؤجرة.

 وبيّن أن الإجارة عرّفها العلماء بأنها بيع منفعة معلومة بأجر محدد، وهو ما ورد في كتب الفقه مثل "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة.

كما أكد أن مشروعية الإجارة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].

 وأورد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي جاء فيه أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل ليكون دليلهما في الطريق، وهو ما رواه الإمام البخاري.

وأضاف أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الإجارة بشكل عام، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني"، مشددًا على أن التعامل في مثل هذه المعاملات اليومية جائز، ولا يترتب عليه أي مخالفة شرعية ما دامت الشروط المعتبرة متحققة.

الإجارة دار الإفتاء حكم دفع الأجرة الإجارة بالمعاطاة النقل العام نظير عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير

أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

ترشيحاتنا

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية تمنع استخدام الأدوات الحادة والزواحف في احتفالات المولد النبوي

الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند

مفتي الهند يدعو إلى صوم يوم الإثنين المقبل نصرةً للمسلمين في غزة

الجامع الأزهر

كيف نواجه مفاهيم الجماعات المتطرفة المغلوطة عن الفقه؟ الأزهر يجيب

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد