أكاديمية الأزهر تستقبل الدفعة الخامسة من المشاركين في برنامج "إعداد الداعية المعاصر"

أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تستقبل الدفعة الخامسة من المشاركين في برنامج "إعداد الداعية المعاصر" لعام ٢٠٢٥، التي تضم ٦٣ إمامًا وواعظًا من ٨ دول هي: غينيا بيساو، السودان، الهند، الجزائر، تنزانيا، بنين، توجو، مدغشقر.



يأتي هذا البرنامج في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود الأزهر في إعداد دعاة قادرين على مخاطبة الناس بلغات العصر، وتحقيق حضور فاعل للفكر الوسطي في المجتمعات الإسلامية بمختلف بقاع العالم.



ويُعد برنامج "إعداد الداعية المعاصر" أحد أهم البرامج التي تنفذها الأكاديمية، وحقق على مدار السنوات الماضية نجاحًا كبيرًا في تخريج دعاة مؤثرين، يمثلون الأزهر الشريف خير تمثيل في دولهم ومجتمعاتهم.