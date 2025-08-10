برلمانى: مواصلة سياسة التجويع الممنهجة ضد المدنيين بغزة تدفع المنطقة نحو مزيد من العنف

وصف اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ، الموقف المصرى فى ضوء ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي أدان بأشد العبارات سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلى لاحتلال قطاع غزة بالكامل وحذر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ستعمّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار بالحاسم والواضع والمعبر عن سياسات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وأن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وطالب " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي أن يتخلى عن سلبيته وصمته تجاه ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني ووقف الإجرام الاسرائيلي في غزة مؤكدا ان مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وستقف بكل قوة ضد اي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني .

وأضاف اللواء هشام الشعينى قائلاً : إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل هو تعبير فج عن منطق الغطرسة والهيمنة، ومحاولة مكشوفة لتقنين جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين متسائلاً لماذا يقف العالم صامتاً أمام ما يحدث اليوم في غزة من حرب ممنهجة وشاملة ضد الوجود الفلسطيني، لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وإعادة تشكيل الواقع بالقوة، وهو ما يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب تحركا دولياً عاجلاً.