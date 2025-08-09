قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

المجنى عليه
المجنى عليه

لم يتوقع مروان صاحب الـ 17 عاما أن القدر سطر له هذه المأساوية على وأن صفحته الأخيرة ستكون على يد والده الذى تعدى عليه بالضرب المبرح حتى لقى مصرعه.
الأب المتهم أكد فى التحقيقات أنه مكنش قصده يموت نجله حيث يحبه حبا شديدا ولكن كان يريد تأديبه فقط وذلك لمنعة من تناول المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة


ويوم الواقعة قام المتهم بالتعدى على نجله بخرطوم حتى سقط على الأرض وتركه مغشيًا عليه ، وبعد فترة عاد ولكن وجد نجله مثل ما تركه فاصطحبه للطبيب ظنًا منه أنه فقد الوعي، ولكنه قد فارق الحياة إثر التعدي عليه و الإصابات التي كان يعاني منها.

وصلة تعذيب


وشهدت منطقة ميت نما بمدينة قليوب بمحافظة الـقليوبية، واقعة صادمة ومحزنة، حيث لقي طالب مصرعه على يد والده، بعد وصلة تعذيب استمرت لعدة أيام، مما أدى إلى تعرضه لإصابات وكدمات بالغة أودت بحياته، وتم نقل جثمانه لمستشفى قليوب التخصصى، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة


تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد فيه بورود بلاغاً من مستشفى قليوب التخصصى بوصول المدعو "مروان س ف" السن 17 طالب ومقيم بميت نما، جثة هامدة وبه آثار تعذيب واصابات بالجسد.


وعلي الفور أنتقل المقدم حسام الحسينى والنقيب مصطفى مجاهد معاون مباحث المركز، للمكان البلاغ وبالفحص تبين، أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليه، ويدعى "سعيد ف ا" السن 42 بائع فاكهة ومقيم بمنطقة ميت نما بدائرة المركز، وله "معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، و أنه تعدى على نجله بالضرب لعدة أيام، وذلك لمنعة من تناول المواد المخدرة.
وحرر المحضر اللإزم بالواقعة، وتم إسناد التحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة حيال ذلك، وأمرت النيابة العامة بدفنه عقب إنتهاء الصفة التشريحية له.

