عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين

حصل عادل أحمد، لاعب منتخب مصر لناشئي كرة اليد، على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 36-28، ضمن منافسات بطولة العالم لناشئي اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، على صالة استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير.

وحقق منتخب الناشئين الفوز على اليابان بالجولة الثالثة من منافسات الدور الأول، بعد أن قلب تأخره في الشوط الأول بنتيجة 18-14 إلى فوز كبير بنتيجة 36-28.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب مصر للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، بعدما كان قد حقق الانتصار في أول مباراتين أمام كوريا الجنوبية والبحرين على الترتيب.

وشهدت المباراة حضور كل من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وسفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، والكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا هم: يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.