الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين

عادل احمد
عادل احمد
كريم عاطف

حصل عادل أحمد، لاعب منتخب مصر لناشئي كرة اليد، على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 36-28، ضمن منافسات بطولة العالم لناشئي اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، على صالة استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير.

وحقق منتخب الناشئين الفوز على اليابان بالجولة الثالثة من منافسات الدور الأول، بعد أن قلب تأخره في الشوط الأول بنتيجة 18-14 إلى فوز كبير بنتيجة 36-28.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب مصر للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، بعدما كان قد حقق الانتصار في أول مباراتين أمام كوريا الجنوبية والبحرين على الترتيب.

وشهدت المباراة حضور كل من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وسفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، والكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا هم: يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

عادل احمد منتخب مصر لناشئي كرة اليد منتخب مصر كرة اليد مباراة مصر واليابان بطولة العالم لناشئ اليد

