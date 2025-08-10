أحمد العجوز: طرد محمد عمار بمباراة بتروجيت «غير مُستحق» ولا أعلم سبب استدعاء الفار

يرى كابتن أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي أن التعادل مع بتروجيت مجرد بداية ، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً قتاليًا طوال التسعين دقيقة.
وتعادل الإسماعيلي مع الفريق البترولي سلبيًا في افتتاحية مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.
وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي: "لدينا الثقة في أسرة التحكيم المصرية لكن نتمنى تطبيق العدالة على الجميع خلال المرحلة المقبلة".
وواصل: "طرد محمد عمار غير مستحق ولا أعلم سبب استدعاء الفار لحكم المباراة في لعبة مثل هذه".
وأتم تصريحاته: "أغلقنا صفحة بتروجت وسنبدأ العمل على مباراة بيراميدز بداية من الآن".