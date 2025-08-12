قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب الالتحاق بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر.. اعرف التفاصيل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر تارجت بأوستن وتوقيف مشتبه به
أكثر من 60 قتيلاً فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة خلال 24 ساعة
ثروت سويلم يكشف عن عقوبة جماهير الزمالك بعد واقعة سبّ زيزو
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025
20 مليون جنيه.. الزمالك يسدد عقود التأمين ضد الإصابات ويضخ استثمارات جديدة
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي وفشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي
LATAM تصبح أول شركة طيران في أمريكا اللاتينية تدعم رسميا تقنية AirTag من آبل لتتبع الأمتعة

آبل
آبل
احمد الشريف

أعلنت مجموعة LATAM – أكبر مجموعة طيران في أمريكا اللاتينية، عن دعمها الرسمي لميزة مشاركة موقع العنصر (Share Item Location) في تطبيق Find My من آبل، ما يمنح المسافرين أداة إضافية لتتبع حقائبهم المفقودة أو المتأخرة.

تأتي الخطوة في إطار شراكة مع مزوّد حلول للأمتعة، وتشمل الرحلات داخل البرازيل وأمريكا الجنوبية، لتصبح LATAM أول شركة في المنطقة توفر هذا التكامل.

كيف تعمل الميزة مع LATAM؟

الميزة، التي طُرحت أواخر العام الماضي مع iOS 18.2، تتيح مشاركة موقع الـ AirTag بسهولة مع أشخاص أو جهات، مثل شركات الطيران، عبر رابط مباشر.

وفقاً للموقع الرسمي لـ LATAM، على المسافر أن يمتلك تقرير أمتعة مفتوح ورقم حالة الحقيبة، ثم يستخدم تطبيق Find My على آيفون أو آيباد أو ماك لتفعيل مشاركة الموقع وإنشاء رابط.

يمكن إدخال الرابط في بوابة الخدمة الذاتية للشركة تحت خيار "إدارة تقرير قائم". تنتهي المشاركة تلقائياً عند العثور على الأمتعة، ويمكن إيقافها في أي وقت، كما ينتهي الرابط بعد سبعة أيام.

شركات الطيران الداعمة عالمياً

حالياً، تدعم 30 شركة طيران في 18 دولة ميزة Share Item Location، بينها:

American Airlines (الولايات المتحدة)

Air Canada (كندا)

British Airways (المملكة المتحدة)

Singapore Airlines (سنغافورة)

Qantas (أستراليا)

Turkish Airlines (تركيا)

Delta (الولايات المتحدة)

وغيرها من الشركات الكبرى مثل Lufthansa وKLM وVirgin Atlantic.

هل تعمل AirTag مع هواتف أندرويد؟

يمكن لهواتف أندرويد التفاعل مع AirTags، لكن الاستخدام الكامل يقتصر على أجهزة iOS ضمن شبكة Find My، التي تتيح تتبع الموقع في الوقت الفعلي وتحديد الاتجاهات بدقة.
على أندرويد، لا يمكن تتبع AirTag شخصياً، لكن يمكن قراءة بيانات المالك عبر NFC إذا كانت في وضع الفقدان، أو استخدام تطبيق Tracker Detect من آبل لمسح وجود AirTags تتحرك معك.
هذه الأدوات مخصصة لأمان المستخدم واستعادة العناصر المفقودة، وليست لتتبع الأغراض الشخصية. لمن يرغب في بديل متكامل على أندرويد، يمكن النظر في منتجات مثل Tile.

آبل Find My iOS 182

