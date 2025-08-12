LATAM تصبح أول شركة طيران في أمريكا اللاتينية تدعم رسميا تقنية AirTag من آبل لتتبع الأمتعة

أعلنت مجموعة LATAM – أكبر مجموعة طيران في أمريكا اللاتينية، عن دعمها الرسمي لميزة مشاركة موقع العنصر (Share Item Location) في تطبيق Find My من آبل، ما يمنح المسافرين أداة إضافية لتتبع حقائبهم المفقودة أو المتأخرة.

تأتي الخطوة في إطار شراكة مع مزوّد حلول للأمتعة، وتشمل الرحلات داخل البرازيل وأمريكا الجنوبية، لتصبح LATAM أول شركة في المنطقة توفر هذا التكامل.

كيف تعمل الميزة مع LATAM؟

الميزة، التي طُرحت أواخر العام الماضي مع iOS 18.2، تتيح مشاركة موقع الـ AirTag بسهولة مع أشخاص أو جهات، مثل شركات الطيران، عبر رابط مباشر.

وفقاً للموقع الرسمي لـ LATAM، على المسافر أن يمتلك تقرير أمتعة مفتوح ورقم حالة الحقيبة، ثم يستخدم تطبيق Find My على آيفون أو آيباد أو ماك لتفعيل مشاركة الموقع وإنشاء رابط.

يمكن إدخال الرابط في بوابة الخدمة الذاتية للشركة تحت خيار "إدارة تقرير قائم". تنتهي المشاركة تلقائياً عند العثور على الأمتعة، ويمكن إيقافها في أي وقت، كما ينتهي الرابط بعد سبعة أيام.

شركات الطيران الداعمة عالمياً

حالياً، تدعم 30 شركة طيران في 18 دولة ميزة Share Item Location، بينها:

American Airlines (الولايات المتحدة)

Air Canada (كندا)

British Airways (المملكة المتحدة)

Singapore Airlines (سنغافورة)

Qantas (أستراليا)

Turkish Airlines (تركيا)

Delta (الولايات المتحدة)

وغيرها من الشركات الكبرى مثل Lufthansa وKLM وVirgin Atlantic.

هل تعمل AirTag مع هواتف أندرويد؟

يمكن لهواتف أندرويد التفاعل مع AirTags، لكن الاستخدام الكامل يقتصر على أجهزة iOS ضمن شبكة Find My، التي تتيح تتبع الموقع في الوقت الفعلي وتحديد الاتجاهات بدقة.

على أندرويد، لا يمكن تتبع AirTag شخصياً، لكن يمكن قراءة بيانات المالك عبر NFC إذا كانت في وضع الفقدان، أو استخدام تطبيق Tracker Detect من آبل لمسح وجود AirTags تتحرك معك.

هذه الأدوات مخصصة لأمان المستخدم واستعادة العناصر المفقودة، وليست لتتبع الأغراض الشخصية. لمن يرغب في بديل متكامل على أندرويد، يمكن النظر في منتجات مثل Tile.