مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة: “يجب أن نعترف أنه كان فترة سابقة بها أزمة إقتصادية كبيرة، وهذه الأزمة جزء من تداعياتها كان بعد عالمي أثر، والعالم كله فى أزمات، وينعكس على كل دولة بشكل ما، ولكن ليس هذا فقط هو المبرر، وبالتأكيد لدينا أزمات ووضعنا خطة إصلاح واضحة جدا وبدأ تؤتي بثمارها”.

وأضاف مدبولي: “نحن مازلنا فى البداية، والموضوع تدريجي ويبدأ التحسن على مدار خطوات تدريجية، والأسعار هذا العام فى تحسن عن العام الماضي، ووارد أن يكون هناك خفض أخر إضافي طبقا للظروف”.

وتابع: “الشيء الضامن لإستدامة هذا الموضوع هو استقرار البلد والوضع الإقتصادي”.

الغرف التجارية: خصومات من 5لـ20% على السلع الغذائية و20% للأجهزة الكهربائية

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: “فى ال27 غرفة تجارية تجتمع مع التجار وتقوم بمبادرات داخلية داخل كل محافظة، وتم تبكير الأوكازيون الصيفي مع وزير التموين بدأ يوم 4 أغسطس لمدة شهر، ووصلنا لأكثر من 1600 محل مشارك يقدم خصومات من 10 إلى 50% ، والأهم استمرار الأوكازيون لحين بدء المدارس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء: “وزارة التموين بدأت المبادرة من خلال الشركة القابضة ومنافذها، وطرحت خصومات من 5 إلى 18% ل640 سلعة، وتوالي بعد ذلك لقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين بالتعاون مع السلاسل التجارية جميعها فى طرح خصومات من 5 إلى 20% للسلع الغذائية وبعض السلع الهندسية مثل الأجهزة الكهربائية لخصومات تصل إلى 20%”.

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري.



وأضاف رئيس الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التي تشغله.

وأوضح مدبولي، أن الرئيس السيسي أكد على ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، و الدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة ولا مجال للتفريط فيها.

مدبولي: لا نسعى لبيع أصول الدولة بل لتعظيم الاستفادة منها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تسعى إطلاقًا إلى التفريط في أصولها أو بيعها كما يُروج البعض، بل تعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنّت رؤية متكاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعلى رأسها منطقة تلال الفسطاط.

أمطار رعدية وسيول في عز الصيف.. الأرصاد تعلن المفاجأة.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل تعرض البلاد لموجة طقس حارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وكشف أن هناك أمطارا رعدية بدأت من بداية الأسبوع بجنوب سيناء، وأن الموجة الحارة ستنكسر تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع انخفاض الحرارة في المحافظات الشمالية أولًا ثم باقي أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيكون أقل حرارة بكثير من الأسبوع الحالي.



قمة بوتين ترامب في ألاسكا.. أبعاد تاريخية واستعدادات أمنية مكثفة

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، إن الاستعدادات جارية على قدم وساق لعقد القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، مؤكداً أن اختيار هذا الموقع ليس عشوائياً، بل يحمل دلالات تاريخية وجغرافية عميقة.

رمزية ألاسكا: من ممتلكات روسيا إلى ولاية أمريكية

وأوضح مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين غسان في برنامج "صباح جديد"، أن ألاسكا كانت سابقاً جزءاً من الإمبراطورية الروسية حتى تم بيعها للولايات المتحدة عام 1867 مقابل مبلغ مالي ضئيل، مقارنة بالثروات الطبيعية التي تحتويها، ما دفع كثيرين في روسيا لوصف الصفقة بـ"الخسارة الكبرى".

وأشار إلى أن الولاية تتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي، وهي منطقة تشهد حالياً سباقاً دولياً للسيطرة على مواردها، لافتاً إلى أن ألاسكا أقرب جغرافياً إلى روسيا منها إلى باقي الولايات الأمريكية.

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: لقاء ترامب وبوتين محفوف بالمخاطر

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن اللقاء المباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعد حدثًا غير معتاد، إذ جرت العادة أن تسبق اجتماعات القمة بين الرؤساء لقاءات على مستويات أدنى، يعقبها احتفال رسمي وتوقيع الاتفاقيات، موضحة أن هذه المرة تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة لترامب، الذي يبدو أنه أدرك مؤخرًا أن الجهود السابقة لم تحقق النجاح المرجو، وأن الولايات المتحدة وأوروبا تفتقران إلى النفوذ، بينما تفرض روسيا سيطرتها على أرض المعركة.

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

أكد أحمد بسيوني، مراسل صدى البلد في الإسكندرية، إن حادث منطقة الشاطبي الذي وقع منذ أيام ما زال يتصدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أسفر عن وفاة زوجين وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجدل مستمر بين من يحمل السائق المسؤولية بسبب السرعة الجنونية، وبين من يرى أن الضحايا ارتكبوا خطأ بعبور الطريق من منطقة غير مخصصة للمشاة، رغم وجود نفق وإشارات مرورية قريبة.

وأوضح بسيوني أنه تم القبض على السائق المتسبب في الحادث، مشيراً إلى أن الكاميرات أظهرت لحظة اصطدام السيارة بالأسرة أثناء عبورهم الطريق.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.50 جنيه للبيع و48.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.31 جنيه للبيع، و56.14 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3938 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4595 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5251 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36760 جنيها.