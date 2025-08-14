قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشف فوائد القيلولة ومدتها وأفضل وقت لها

القيلولة
القيلولة
هاجر هانئ

القيلولة هي فترة نوم قصيرة تحدث عادةً خلال النهار بالنسبة للعديد من البالغين، تُساعد القيلولة على الحفاظ على اليقظة أو التغلب على إرهاق النهار.


تختلف احتياجات القيلولة وفوائدها من شخص لآخر، معرفة حقائق القيلولة تساعد في تحديد ما إذا كان من المناسب أخذها، كما أن نصائح لتحسين القيلولة تُمكّن من اكتساب عادات قيلولة صحية.


للقيلولة فوائد عديدة، فالقيلولة القصيرة تُنعش الجسم وتُقلل من التعب خلال النهار، بعد ليلة من قلة النوم ، قد تُخفف القيلولة من النعاس أثناء النهار.  
يمكن أن تكون القيلولة مفيدة بشكل خاص للعاملين بنظام المناوبات الذين يجدون صعوبة في الحصول على قسط كافٍ من النوم ويجب أن يكونوا متيقظين في أوقات غير منتظمة.

ما هي مدة القيلولة الصحية 


يقول الباحثون إن القيلولة لمدة 20 دقيقة هي المدة الأمثل، قيلولة قصيرة كهذه تسمح لعقلك وجسدك بالراحة دون الدخول في مراحل النوم العميق ، إذا كان لديك الوقت والحاجة لقيلولة أطول، فإن القيلولة لمدة 60 إلى 90 دقيقة كافية للاستمتاع بنوم عميق ذي موجات بطيئة، ولكنها تنتهي في مراحل النوم الأخف، ما يجعلك تشعر باليقظة عند الاستيقاظ، قد تُسبب القيلولة متوسطة المدة، التي تبلغ حوالي 45 دقيقة، مشكلة، لأنك من المرجح أن تستيقظ خلال مرحلة نوم الموجات البطيئة، وهي أعمق مرحلة، مما قد يُسبب لك شعورًا بالخمول - يُسمى خمول النوم - عند الاستيقاظ.
لكن القيلولة القصيرة لها فوائدها أيضًا! فقد وجد العلماء أنه عندما ينام الأشخاص حوالي 30 دقيقة، فإنهم يتمتعون بذاكرة أفضل وإدراك عام أفضل من غير المستغرقين في القيلولة ومن ينامون لفترة أطول، ربما تكون على دراية بمصطلح "قيلولة القوة".
عادةً ما تستغرق القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهر من 15 إلى 20 دقيقة، ويمكنها أن تعيد إليك نشاطك وتنعشك عندما تعاني من انخفاض طبيعي في الطاقة واليقظة، وقد اختبرت وكالة ناسا آثار القيلولة على رواد الفضاء ووجدت أنها تعزز الأداء واليقظة بشكل فعال.

القيلولة

نصائح أخرى للقيلولة 


ينصح معظم الباحثين في مجال النوم بالنوم قبل الساعة الثانية ظهرًا، حتى يكون للقيلولة تأثير أقل على نومك ليلًا. 
قد يساعدك شرب كمية صغيرة من الكافيين قبل القيلولة على تجنب الشعور بالخمول الناتج عن خمول النوم عند الاستيقاظ لأن الكافيين يستغرق بعض الوقت حتى يؤثر على جسمك. 
في الأيام التي لا تتمكن فيها من أخذ قيلولة، فإن الخروج إلى ضوء الشمس الساطع يمكن أن يساعد في استعادة الطاقة.
ضبط المنبه حتى لا تنام لأكثر من 20 دقيقة.
ابحث عن مكان بارد وهادئ ومظلم للنوم، أو فكر في ارتداء قناع للعين وسدادات للأذن.
مع أن القيلولة ليست خيارًا متاحًا للجميع دائمًا، إلا أنه إذا كنت ترغب في القيلولة والشعور بالانتعاش والنشاط بعدها، فلا تتردد، فهي مفيدة لك. إذا جربت القيلولة وما زلت تشعر بالتعب، فقد ترغب في تقييم روتينك وإضافة بعض نصائح النوم إلى روتينك اليومي، إذا استمر تعبك أثناء النهار، فتحدث إلى أخصائي رعاية صحية ليساعدك في تشخيص حالتك ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى علاج.
المصدر: sleepfoundation
 

القيلولة مدة القيلولة الصحية الكافيين الخمول الموجات البطيئة عادات قيلولة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

نهضة للعذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الثلاث مقارات القديسين بوادي النطرون

وزير المالية

الصرف خلال أيام .. جدول مرتبات أغسطس2025 بعد الزيادة

المتحف المصري الكبير

استعداداً للافتتاح .. ⁠إغلاق المتحف المصرى الكبير من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فيديو

ابراهيم سعيد

حجزت على أملاكه.. طليقة إبراهيم سعيد تحاصره وتمنعه من السفر

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد