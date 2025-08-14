اكتشف فوائد القيلولة ومدتها وأفضل وقت لها

القيلولة هي فترة نوم قصيرة تحدث عادةً خلال النهار بالنسبة للعديد من البالغين، تُساعد القيلولة على الحفاظ على اليقظة أو التغلب على إرهاق النهار.



تختلف احتياجات القيلولة وفوائدها من شخص لآخر، معرفة حقائق القيلولة تساعد في تحديد ما إذا كان من المناسب أخذها، كما أن نصائح لتحسين القيلولة تُمكّن من اكتساب عادات قيلولة صحية.



للقيلولة فوائد عديدة، فالقيلولة القصيرة تُنعش الجسم وتُقلل من التعب خلال النهار، بعد ليلة من قلة النوم ، قد تُخفف القيلولة من النعاس أثناء النهار.

يمكن أن تكون القيلولة مفيدة بشكل خاص للعاملين بنظام المناوبات الذين يجدون صعوبة في الحصول على قسط كافٍ من النوم ويجب أن يكونوا متيقظين في أوقات غير منتظمة.

ما هي مدة القيلولة الصحية



يقول الباحثون إن القيلولة لمدة 20 دقيقة هي المدة الأمثل، قيلولة قصيرة كهذه تسمح لعقلك وجسدك بالراحة دون الدخول في مراحل النوم العميق ، إذا كان لديك الوقت والحاجة لقيلولة أطول، فإن القيلولة لمدة 60 إلى 90 دقيقة كافية للاستمتاع بنوم عميق ذي موجات بطيئة، ولكنها تنتهي في مراحل النوم الأخف، ما يجعلك تشعر باليقظة عند الاستيقاظ، قد تُسبب القيلولة متوسطة المدة، التي تبلغ حوالي 45 دقيقة، مشكلة، لأنك من المرجح أن تستيقظ خلال مرحلة نوم الموجات البطيئة، وهي أعمق مرحلة، مما قد يُسبب لك شعورًا بالخمول - يُسمى خمول النوم - عند الاستيقاظ.

لكن القيلولة القصيرة لها فوائدها أيضًا! فقد وجد العلماء أنه عندما ينام الأشخاص حوالي 30 دقيقة، فإنهم يتمتعون بذاكرة أفضل وإدراك عام أفضل من غير المستغرقين في القيلولة ومن ينامون لفترة أطول، ربما تكون على دراية بمصطلح "قيلولة القوة".

عادةً ما تستغرق القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهر من 15 إلى 20 دقيقة، ويمكنها أن تعيد إليك نشاطك وتنعشك عندما تعاني من انخفاض طبيعي في الطاقة واليقظة، وقد اختبرت وكالة ناسا آثار القيلولة على رواد الفضاء ووجدت أنها تعزز الأداء واليقظة بشكل فعال.

نصائح أخرى للقيلولة



ينصح معظم الباحثين في مجال النوم بالنوم قبل الساعة الثانية ظهرًا، حتى يكون للقيلولة تأثير أقل على نومك ليلًا.

قد يساعدك شرب كمية صغيرة من الكافيين قبل القيلولة على تجنب الشعور بالخمول الناتج عن خمول النوم عند الاستيقاظ لأن الكافيين يستغرق بعض الوقت حتى يؤثر على جسمك.

في الأيام التي لا تتمكن فيها من أخذ قيلولة، فإن الخروج إلى ضوء الشمس الساطع يمكن أن يساعد في استعادة الطاقة.

ضبط المنبه حتى لا تنام لأكثر من 20 دقيقة.

ابحث عن مكان بارد وهادئ ومظلم للنوم، أو فكر في ارتداء قناع للعين وسدادات للأذن.

مع أن القيلولة ليست خيارًا متاحًا للجميع دائمًا، إلا أنه إذا كنت ترغب في القيلولة والشعور بالانتعاش والنشاط بعدها، فلا تتردد، فهي مفيدة لك. إذا جربت القيلولة وما زلت تشعر بالتعب، فقد ترغب في تقييم روتينك وإضافة بعض نصائح النوم إلى روتينك اليومي، إذا استمر تعبك أثناء النهار، فتحدث إلى أخصائي رعاية صحية ليساعدك في تشخيص حالتك ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى علاج.

المصدر: sleepfoundation

