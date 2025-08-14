قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
رئيس الأركان يقدم التهنئة لـ صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للجيش الليبي
هل يجوز الاستغفار بنية قضاء حاجة دنيوية .. ماذا قال علماء الفتوى؟
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالعجوزة والدقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سماء أغسطس تتزين بـ100 شهاب في الساعة .. أفضل وقت للمشاهدة

شهب
شهب
أمينة الدسوقي

شهدت سماء أغسطس ليلة الثلاثاء عرض فلكي استثنائي مع وصول زخات شهب "البرشاويات" إلى ذروتها، حيث رصد علماء الفلك ما يصل إلى 60 شهاباً في الساعة، مع توقعات ببلوغ المعدل 100 شهاب من مواقع رصد مثالية، بحسب بيانات مرصد "روديفيش" شرق ألمانيا.

وأوضح المرصد، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن ضوء القمر شبه المكتمل المعروف هذا الشهر بـ"قمر الحفش" حد من وضوح المشهد، إذ تزامن صعوده مع اقتراب الشهب من الغلاف الجوي للأرض.

ظاهرة فلكية تعود لآلاف السنين

تنشأ "البرشاويات" من الحطام الذي يخلفه المذنب "109P/سويفت-تاتل"، والذي يكمل دورته حول الشمس كل 133 عاماً.

وعند دخول جسيمات الغبار الناتجة عنه إلى الغلاف الجوي بسرعة تقارب 60 كيلومتراً في الثانية، تحترق محدثة خطوطا ضوئية لامعة تعرف بالشهب.

وتعتبر هذه الزخات من أسرع الشهب وأكثرها بريقاً، وقد وثقتها سجلات قديمة منذ نحو ألفي عام، وحملت اسمها نسبة إلى كوكبة "برشاوس" التي يُعتقد أنها نقطة انطلاقها في السماء.

أفضل أوقات مشاهدة الشهب

يؤكد خبراء الفلك أن أفضل فرصة لرؤية الشهب تكون قبيل الفجر مباشرة، إلا أن سطوع القمر هذا العام قلص من إمكانية مشاهدة العدد الكامل منها. 

ويرجح فين بوريدج، مسؤول الاتصالات العلمية في المرصد الملكي بغرينتش، أن تتحسن ظروف الرصد بعد اكتمال القمر، خاصة في ليالي 16 و17 أغسطس.

ورغم أن ذروة الظاهرة وقعت في منتصف أغسطس، يمكن متابعة نشاط الشهب وإن بمعدل أقل حتى 26 من الشهر نفسه، لاسيما في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي.

لا تحتاج إلى معدات خاصة المشاهدة

يمكن رصد "البرشاويات" بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة فلكية، لكن ينصح الخبراء باختيار أماكن مظلمة واستخدام إضاءة حمراء خافتة بدلا من الضوء الأبيض للحفاظ على تأقلم العين مع الظلام، وتجنب النظر لشاشات الهواتف.

وتظل زخات "البرشاويات" واحدة من أمتع الظواهر الفلكية التي ينتظرها هواة مراقبة السماء سنويا مقدمة عرضا بصريا يذكر بسحر الكون واتساعه.

