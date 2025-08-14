قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
فن وثقافة

‎حفلات مهرجان العلمين والساحل مستمرة .. بالأيام حتى نهاية أغسطس

ويجز
ويجز
أحمد البهى

تعيش منطقة الساحل الشمالي والعلمين حالة من النشاط الغنائي، حيث يقام خلال الاسبوع عدد من الحفلات الغنائية في السطور التالية نرصد ابرز الحفلات في منطقة الساحل الشمالي او مهرجان العلمين: 

من المقرر ان  تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي، اليوم،  الخميس 14 أغسطس. 


‎كما  يحيي كل من أحمد سعد وتامر حسني حفل  أغانيهم في يوم السبت الموافق 16 أغسطس بالساحل الشمالي. 


و ‎يستعد مطرب الراب مروان بابلو وليجي سي وشهاب، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات وحفلات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري،

كما ‎يقدم الرابر المصري ويجز لإحياء حفل بمهرجان العلمين  يوم الجمعة 22 أغسطس. 

كما يقدم ‎كايروكي حفل ختام حفلات العلمين الجديدة يوم 29 أغسطس.

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين في ساحة  U ARENA التي تستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى 
‎وتتولى شركة تذكرتي تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.


‎ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها



 

