‎حفلات مهرجان العلمين والساحل مستمرة .. بالأيام حتى نهاية أغسطس

تعيش منطقة الساحل الشمالي والعلمين حالة من النشاط الغنائي، حيث يقام خلال الاسبوع عدد من الحفلات الغنائية في السطور التالية نرصد ابرز الحفلات في منطقة الساحل الشمالي او مهرجان العلمين:

‎

من المقرر ان تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي، اليوم، الخميس 14 أغسطس.



‎كما يحيي كل من أحمد سعد وتامر حسني حفل أغانيهم في يوم السبت الموافق 16 أغسطس بالساحل الشمالي.



و ‎يستعد مطرب الراب مروان بابلو وليجي سي وشهاب، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات وحفلات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري،

كما ‎يقدم الرابر المصري ويجز لإحياء حفل بمهرجان العلمين يوم الجمعة 22 أغسطس.

كما يقدم ‎كايروكي حفل ختام حفلات العلمين الجديدة يوم 29 أغسطس.

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين في ساحة U ARENA التي تستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى

‎وتتولى شركة تذكرتي تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.



‎ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها





