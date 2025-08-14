نوران جوهر: كان حلم حياتي أبقى رقم واحد على العالم في الإسكواش

حل لاعب السلاح زياد السيسي ولاعبة الإسكواش نوران جوهر، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقالت نوران جوهر:" كان حلمي طول حياتي عن أكون رقم واحد على العالم في رياضة الإسكواش ".



وتابعت نوران جوهر:" انا كنت عايزة أكسب بطولة العالم للكبار وسعيت لتحقيق هذا الحلم ".

وأكملت نوران جوهر :" طول حياتي كان نفسي أكون مهندسة معمارية وادرس في أوروبا وكان لدي خيارات كثيرة ".

ولفتت نوران جوهر :" اهلي يدعموني في أي قرار اتخذه وقررت أركز مع رياضة الإسكواش وحققت بطولات عالمية كثيرة ".

