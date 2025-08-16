96.8 % نسبة إنجاز حياة كريمة بالغربية.. والجندي يشدد: لا تأجيل في المشروعات المتبقية

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات والشركات والهيئات وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية في قرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والوقوف على نسب الإنجاز، وبحث سرعة استلام هذه المشروعات وتشغيلها بشكل فوري لخدمة المواطنين.

جهود محافظ الغربية

وخُصص الاجتماع لمناقشة آليات تسريع استلام وتشغيل المشروعات المتبقية، بالإضافة إلى تلافي الملاحظات الفنية بشكل عاجل، بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة دون أي تعطيل، وبما يحقق نقلة نوعية ملموسة لأهالي المركز.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء أشرف الجندي على أن ملف المشروعات المتبقية في قرى مركز زفتى يمثل أولوية قصوى لمحافظة الغربية خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أنه لا مجال للتأجيل أو التباطؤ، وأن أي عوائق سيتم التعامل معها بشكل مباشر وحاسم من خلال التنسيق الكامل بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لإنهاء جميع الأعمال والملاحظات الميدانية.

تحرك محافظ الغربية

وأشار محافظ الغربية إلى أن ما تحقق حتى الآن في مشروعات “حياة كريمة” بزفتى يعكس تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، ويجسد إرادة القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة بالريف المصري، موضحًا أن المبادرة ليست مجرد بنية تحتية، بل مشروع وطني للكرامة والإنسان.

وأوضح المحافظ أن نسبة إنجاز المشروعات في مركز زفتى بلغت 96.84%، مؤكدًا أن الهدف الآن هو إنهاء المشروعات المتبقية والوصول إلى 100% في أسرع وقت ممكن، وأن فرق العمل تضاعف الجهد وتعمل على مدار الساعة لإنجاز وتسليم هذه المشروعات وتشغيلها لخدمة المواطنين، مشددًا بقوله: “لا مجال للتأجيل ولا تهاون في المشروعات المتبقية وحق المواطن خط أحمر.”

الشكر لأعضاء مؤسسة حياة كريمة

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين والقائمين على تنفيذ المبادرة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية حتى دخول آخر مشروع من المشروعات المتبقية الخدمة، ومؤكدًا أن ما تحقق في زفتى يعد شهادة حقيقية على قدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى واقع، في صورة خدمات حضارية متكاملة تليق بمواطني الريف المصري.