قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

96.8 % نسبة إنجاز حياة كريمة بالغربية.. والجندي يشدد: لا تأجيل في المشروعات المتبقية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات والشركات والهيئات وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية في قرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والوقوف على نسب الإنجاز، وبحث سرعة استلام هذه المشروعات وتشغيلها بشكل فوري لخدمة المواطنين.

جهود محافظ الغربية 

وخُصص الاجتماع لمناقشة آليات تسريع استلام وتشغيل المشروعات المتبقية، بالإضافة إلى تلافي الملاحظات الفنية بشكل عاجل، بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة دون أي تعطيل، وبما يحقق نقلة نوعية ملموسة لأهالي المركز.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء أشرف الجندي على أن ملف المشروعات المتبقية في قرى مركز زفتى يمثل أولوية قصوى لمحافظة الغربية خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أنه لا مجال للتأجيل أو التباطؤ، وأن أي عوائق سيتم التعامل معها بشكل مباشر وحاسم من خلال التنسيق الكامل بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لإنهاء جميع الأعمال والملاحظات الميدانية.

تحرك محافظ الغربية 

وأشار محافظ الغربية إلى أن ما تحقق حتى الآن في مشروعات “حياة كريمة” بزفتى يعكس تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، ويجسد إرادة القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة بالريف المصري، موضحًا أن المبادرة ليست مجرد بنية تحتية، بل مشروع وطني للكرامة والإنسان.

وأوضح المحافظ أن نسبة إنجاز المشروعات في مركز زفتى بلغت 96.84%، مؤكدًا أن الهدف الآن هو إنهاء المشروعات المتبقية والوصول إلى 100% في أسرع وقت ممكن، وأن فرق العمل تضاعف الجهد وتعمل على مدار الساعة لإنجاز وتسليم هذه المشروعات وتشغيلها لخدمة المواطنين، مشددًا بقوله: “لا مجال للتأجيل ولا تهاون في المشروعات المتبقية وحق المواطن خط أحمر.”

الشكر لأعضاء مؤسسة حياة كريمة 

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين والقائمين على تنفيذ المبادرة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية حتى دخول آخر مشروع من المشروعات المتبقية الخدمة، ومؤكدًا أن ما تحقق في زفتى يعد شهادة حقيقية على قدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى واقع، في صورة خدمات حضارية متكاملة تليق بمواطني الريف المصري.

اخبار محافظة الغربية مبادرة حياة كريمة مشروعات تنموية خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد