ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
محافظات

محافظ الغربية يجتمع برؤساء الأحياء لتنفيذ تكليفات الحكومة بشأن الإيجار القديم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك عقب مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث جاء اللقاء لبحث آليات التنفيذ الفوري للتكليفات الصادرة عن الحكومة ومتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر،.

 جاء ذلك بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

جهود محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن أولى الأولويات هي سرعة تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستضم عناصر فنية وقانونية من الجهات المختصة، وستعمل وفق آليات واضحة تضمن الدقة والشفافية والحياد الكامل، مع تحميل المواطنين مسؤولية تقديم بيانات صحيحة عن الوحدات محل الحصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعكس الواقع الفعلي.

استغلال الأراضي المتاحة 

وأضاف “الجندي” أن المحافظة تعمل بالتوازي مع ذلك على استغلال الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية، والتي جرى حصرها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتخصيصها لوزارة الإسكان لبدء مشروعات سكنية بديلة للإيجار القديم، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في توفير بدائل آمنة وعصرية تلبي احتياجات الأسر وتساهم في تحسين جودة الحياة.

وفيما يخص ملف إزالة التعديات، شدد محافظ الغربية على استمرار الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريات الأمن والزراعة، ضمن الموجة الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأن الإزالة الفورية في المهد هي السبيل الوحيد للحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية.

دعم خطة متكاملة 

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تتحرك بخطة متكاملة تستهدف في المقام الأول المواطن، مشددًا على أن جميع القيادات التنفيذية مسؤولة عن سرعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء على أرض الواقع، وأن المتابعة ستكون يومية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

محافظ الغربية تنفيذ قانون الايجار القديم مراكز ومدن تحسبن خدمة المواطنين

