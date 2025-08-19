كان هيحدث خلافات.. أيمن الرمادي يكشف سر عدم استمراره في الزمالك

أكد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه كان يتمنى الاستمرار في صفوف المارد الأبيض.
وقال الرمادي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كنت أتمنى الاستمرار. في تدريب الزمالك، ولكن حال استمراري كان هيحدث خلافات في وجهات النظر
وأضاف: ذهبت إلى نادي الزمالك عقب رحيلي عن تدريب الفريق ولكن التعامل كان رائعا للغاية
وتابع: تجربتي في الدوري الإماراتي هي الأفضل وهناك درجة عالية من النظام والاحترافية، أنا أكثر مدرب ترشحت لجائزة افضل مدرب في الدوري الإماراتي
وواصل: واجهت صعوبات عديدة في بداية تدريبي لفريق سيراميكا كليوباترا ولكن في النهاية التجربة نجحت بجدارة