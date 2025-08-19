السعودية: مصرع الشاعر جبل سمحان في حادث إنزلاق جبلي بسلطنة عمان

لقي الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني مصرعه أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، بعد أن انزلق من سفح جبل سمحان بولاية مرباط.

وأكدت؛ سفارة السعودية لدى مسقط في بيان متابعة حادث سقوط الشاعر القحطاني من مرتفعات جبل سمحان.

وأشارت السفارة السعودية إلى أنها تنسق مع السلطات العُمانية المختصة لاستكمال إجراءات نقل جثمانه إلى المملكة.



وكشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار أنها باشرت الحادثة بمشاركة عدد من المواطنين.

وأوضح أن السائح السعودي تعرض لانزلاق من منطقة جبلية مرتفعة، ما تسبب في إصابات خطيرة أودت بحياته.