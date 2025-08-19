وزارة الرياضة: تقدم أعمال التطوير والإنشاءات بالمدينة الشبابية في رأس البر

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية (الإدارة العامة للمنشآت الشبابية)، أعمالها الإنشائية بالمدينة الشبابية رأس البر 1 بمحافظة دمياط، والتي تشهد تقدماً ملموساً في نسب التنفيذ، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة قومية متكاملة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وتقترب الأعمال التطويرية والإنشائية والخرسانية بالمدينة من مراحلها النهائية، في إطار خطة الوزارة لتوفير منشآت شبابية ورياضية متطورة تواكب المعايير الحديثة، وتخدم أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، بما يسهم في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، واستضافة الفعاليات المختلفة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من خبرات في مجال التنفيذ والتشييد، تحت إشراف قطاع الاستشارات بشركة المقاولون العرب لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة في التنفيذ.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن عملية تطوير المدينة الشبابية يأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، تجسيداً لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتوفير بيئة متكاملة تتيح لهم ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن تشكل المدينة الشبابية برأس البر إضافة نوعية للبنية التحتية الشبابية والرياضية في محافظة دمياط، لتصبح مركزاً لاستقبال واستضافة الوفود الشبابية والرياضية من داخل مصر وخارجها، بما يعزز من مكانة المحافظة كأحد المقاصد السياحية والشبابية المتميزة، وليواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.