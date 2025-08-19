قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرائب على البلوجرز وصناع المحتوى.. القانون يحدد عقوبات المتهربين
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وزارة الرياضة: تقدم أعمال التطوير والإنشاءات بالمدينة الشبابية في رأس البر

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

 تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية (الإدارة العامة للمنشآت الشبابية)، أعمالها الإنشائية بالمدينة الشبابية رأس البر 1 بمحافظة دمياط، والتي تشهد تقدماً ملموساً في نسب التنفيذ، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة قومية متكاملة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وتقترب الأعمال التطويرية والإنشائية والخرسانية بالمدينة من مراحلها النهائية، في إطار خطة الوزارة لتوفير منشآت شبابية ورياضية متطورة تواكب المعايير الحديثة، وتخدم أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، بما يسهم في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، واستضافة الفعاليات المختلفة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من خبرات في مجال التنفيذ والتشييد، تحت إشراف قطاع الاستشارات بشركة المقاولون العرب لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة في التنفيذ.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن عملية تطوير المدينة الشبابية يأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، تجسيداً لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتوفير بيئة متكاملة تتيح لهم ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن تشكل المدينة الشبابية برأس البر إضافة نوعية للبنية التحتية الشبابية والرياضية في محافظة دمياط، لتصبح مركزاً لاستقبال واستضافة الوفود الشبابية والرياضية من داخل مصر وخارجها، بما يعزز من مكانة المحافظة كأحد المقاصد السياحية والشبابية المتميزة، وليواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وزارة الشباب أشرف صبحي المدينة الشبابية وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

صورة أرشيفية

خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري

العذراء مريم

الأنبا بشارة جودة يترأس رياضة صوم السيدة العذراء بكنيستها بالبدرمان

الأنبا توما حبيب

الأنبا توما يترأس صلوات اليوم الثالث من رياضة صوم العذراء مريم بسوهاج

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر المصري يدفع أكثر من 85 ألف سلة غذائية في قافلة «زاد العزة» الـ 18 إلى غزة

بالصور

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

