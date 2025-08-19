وليد جمال الدين: شراكتنا مع اليابان تعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للتصنيع

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و يويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز الشراكات الاستثمارية المشتركة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة لعقود، وما تتسم به من شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2015، تمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقيتي تعاون مع شركاء يابانيين في مجالات الوقود الأخضر والهيدروجين

وأشار وليد جمال الدين، إلى النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة في استقطاب الاستثمارات العالمية، كما استعرض القطاعات الصناعية المستهدفة (21 قطاعًا) في مجالات الأدوية، والصناعات الطبية، والبطاريات الكهربائية، وصناعة السيارات، والصناعات الخضراء وغيرها، مشددًا على أن الهيئة تقدم حزمة واسعة من الحوافز المالية والجمركية والضريبية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة وخدمات رقمية عبر نظام الشباك الواحد، وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست مجرد تجمع صناعي، بل منصة تنموية متكاملة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها من خلال تشجيع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد بكفاءة، وبناء شراكات دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، شهدت الفعاليات توقيع اتفاقيتي تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من الشركاء اليابانيين؛ حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة إيتوشو اليابانية (ITOCHU) وشركة أوراسكوم للإنشاءات للشراكة في تصميم وتطوير وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري في موانئ الهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم توجهات الهيئة للتحول إلى الطاقة المستدامة في قطاع النقل البحري.

أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع حكومة طوكيو (TMG) للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر لتموين السفن من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وتحفيز الطلب وتعزيز التطبيقات المستقبلية للطاقة النظيفة.

وعلى هامش المنتدى، عقد وليد جمال الدين والوفد المرافق له، اجتماعًا مع شركة سوميتومو “Sumitomo” اليابانية بحضور شوهي تاكنوتشي ، مساعد رئيس إدارة الاستراتيجية العالمية والتنسيق بفريق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب عدد من مسئولي تطوير الأعمال بالشركة، وقد تضمن الاجتماع مناقشة إنشاء منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى داخل نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة لجذب الاستثمارات الآسيوية، واستعراض رئيس الهيئة للحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية الحرة التي تتمتع بها المنطقة، كما تناول الاجتماع بحث التعاون في مجالات، تموين السفن بالوقود بمختلف أنواعه ، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر بغرض التصدير أو تموين السفن أو لاستخدامه في صناعات خضراء مثل إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات (Green Steel)، بالإضافة إلى بحث إمكانية مشاركة الشركة في عدد من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مثل محطات تحلية المياه، أو ممر خدمات الهيدروجين، وغيرها.