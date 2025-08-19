قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
برلمان

لدغة عقرب تثير تحرك البرلمان.. تفاصيل حادث طالبة أثناء الامتحان

محمد الشعراوي

تعرضت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة تابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا،  للدغة عقرب أثناء أدائها امتحان الدور الثاني، ما أثار حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين داخل لجنة الامتحان، وكاد أن يتسبب في كارثة لولا سرعة استجابة سيارة الإسعاف والمستشفى المحلي.

 الحادث فتح الباب أمام تساؤلات برلمانية عاجلة حول مدى توافر إجراءات السلامة داخل المدارس، خاصة الواقعة بالمناطق الريفية والصحراوية.

وتقدم اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة.

وقال النائب إن الحادث يعكس قصورا واضحا في تطبيق معايير الأمان والسلامة داخل المدارس الواقعة بالمناطق الريفية والصعيد بوجه عام، حيث تنتشر الزواحف والحشرات السامة بالقرب من المراكز المتاخمة للصحراء.

 وأضاف أن شكاوى أولياء الأمور تتكرر منذ سنوات دون حلول جذرية، مما يهدد حياة الطلاب ويضاعف من معاناتهم مع القلق الطبيعي المصاحب لفترات الامتحانات.

وتساءل "الشعيني": ما هي الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين؟ .. وهل توجد خطة دورية للتطهير ومكافحة الزواحف والحشرات السامة داخل المدارس خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد؟

كما تساءل عن دور وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية في التنسيق مع الجهات الصحية والبيئية لضمان بيئة آمنة للطلاب؟ وما هي الخطط المستقبلية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث؟".

