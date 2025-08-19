لدغة عقرب تثير تحرك البرلمان.. تفاصيل حادث طالبة أثناء الامتحان

تعرضت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة تابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، للدغة عقرب أثناء أدائها امتحان الدور الثاني، ما أثار حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين داخل لجنة الامتحان، وكاد أن يتسبب في كارثة لولا سرعة استجابة سيارة الإسعاف والمستشفى المحلي.

الحادث فتح الباب أمام تساؤلات برلمانية عاجلة حول مدى توافر إجراءات السلامة داخل المدارس، خاصة الواقعة بالمناطق الريفية والصحراوية.

وتقدم اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة.

وقال النائب إن الحادث يعكس قصورا واضحا في تطبيق معايير الأمان والسلامة داخل المدارس الواقعة بالمناطق الريفية والصعيد بوجه عام، حيث تنتشر الزواحف والحشرات السامة بالقرب من المراكز المتاخمة للصحراء.

وأضاف أن شكاوى أولياء الأمور تتكرر منذ سنوات دون حلول جذرية، مما يهدد حياة الطلاب ويضاعف من معاناتهم مع القلق الطبيعي المصاحب لفترات الامتحانات.

وتساءل "الشعيني": ما هي الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين؟ .. وهل توجد خطة دورية للتطهير ومكافحة الزواحف والحشرات السامة داخل المدارس خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد؟

كما تساءل عن دور وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية في التنسيق مع الجهات الصحية والبيئية لضمان بيئة آمنة للطلاب؟ وما هي الخطط المستقبلية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث؟".