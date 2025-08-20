‎ترامب: رئيس الفدرالي الأمريكي "يضر" بقطاع الإسكان

رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أغسطس إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، "يضر" بقطاع الإسكان "بشدة"، وإنه عليه خفض معدلات الفائدة.

وتضاف تلك المطالبة إلى العديد من المرات التي حث خلالها رئيس الفدرالي الأميركي باول على خفض معدلات الفائدة، ويسلط عليه سيف انتقاداته.

وكتب الرئيس الأميركي على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له: "هل يستطيع أحدكم رجاءً أن يبلغ جيروم باول ’المتأخر جدا’ بأنه يضر بقطاع الإسكان، بشدة؟ لا يستطيع الناس الحصول على رهن عقاري بسببه".

وأضاف ترامب: "لا يوجد تضخم، وكل الدلائل تشير إلى (ضرورة إجراء) خفض كبير في معدلات الفائدة".

وتتوقع الأسواق في الوقت الحالي أن يخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال خمس اجتماعات عقدها منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن خفض بمجموع 1% على ثلاث مرات خلال عام 2024.