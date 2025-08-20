ختام كورس الألحان بحلوان بحضور الأنبا ميخائيل

اختتم نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، كورس ألحان تماجيد العذراء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان، تحت إشراف القس اسطفانوس سمير كاهن الكنيسة، وبمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية وأكثر من ٣٠٠ مشترك من المراحل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي).

وفي ختام الحفل وزع نيافته شهادات التخرج من الكورس وجوائز المراكز الأولى على الفائزين، كما كرم أوائل كورس الحساب الذهني وقدم لهم الجوائز.

وفي سياق آخر، صلى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة وكالة البلح، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.