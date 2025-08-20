قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل دفع الزكاة واجب لشخص عليه قرض من البنك؟.. الإفتاء: يجب توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
شهيد الشهامة.. أحمد دفع حياته في المعصرة ثمنا للدفاع عن أصدقائه

أحمد مهدي

تباشر النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في حادث مقتل شاب في منطقة المعصرة جنوب القاهرة حيث صرحت بدفن جثمان الشاب المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

القصة الكاملة لـ حادث المعصرة

حادث مأساوي هز منطقة المعصرة جنوب القاهرة، حيث لقي شاب يدعى “أحمد. ع”، في العقد الثاني من عمره، مصرعه متأثرا بإصاباته بـ أربع طعنات متفرقة بالجسد إحداها بجوار القلب، باستخدام سلاح أبيض.

حادث المعصرة وقع أثناء محاولة أحمد التدخل لفض مشاجرة بين صديقه ومجموعة من الأشخاص، إلا أن القدر لم يمهله ليعود إلى منزله، فكانت نهايته على يد شاب لم يعرفه من قبل.

ووفقا لروايات شهود العيان، اندلعت مشادة كلامية بين صديق المجني عليه وعدد من الأشخاص بسبب خلافات بسيطة.

وعندما شاهد أحمد الموقف، أسرع للتدخل وتهدئة الأمور، في محاولة لوقف الشجار ومنع تفاقمه، لكنه بمجرد وصوله، تحولت محاولته للصلح إلى مأساة، حيث اشتبك معه المتهم وانهال عليه بالضرب بمساعدة آخرين، وتمكنوا من شل حركته، قبل أن يوجه له المتهم عدة طعنات قاتلة في أماكن متفرقة من جسده، وفي حينها سقط غارقا في دمائه في وسط الشارع، وسط ذهول وصراخ الأهالي.

حاول المتواجدون إنقاذه ونقله بسرعة إلى المستشفى، لكن حالته الحرجة لم تسمح، حيث فارق الحياة قبل وصوله إلى قسم الطوارئ، تلك اللحظات تركت أثرا بالغا في نفوس أسرته وأصدقائه، الذين لم يصدقوا أن الشاب الهادئ الذي لم يعرف عنه إثارة المشاكل رحل بهذه الطريقة المأساوية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث المعصرة برئاسة المقدم إسلام بكر، رئيس المباحث، لموقع الحادث، حيث عثر على شاب مصاب بعدة طعنات متوفى في وسط الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

