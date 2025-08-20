أونروا: حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار 3 مرات

أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" ، أن حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار 3 مرات خلال فترة تقل عن 6 أشهر، بحسب وكالة "وفا".

وأوضح أن فرق الوكالة، أجرت فحوصات سوء التغذية لما يقرب من 100 ألف طفل تحت سن الخامسة في غزة منذ شهر مارس الماضي.

وقال “لازاريني” في تصريحات صحفية، إن ذلك ليس ناجمًا عن كارثة طبيعية ولكنه تجويع بفعل البشر يمكن منع حدوثه، مشيرًا إلى أن منظمات الإغاثة قد منعت منذ 6 أشهر من جلب الإمدادات إلى غزة، مؤكدًا ضرورة السماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة عبر الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى.