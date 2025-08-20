قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار التوك شو| أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه.. سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
قال الإعلامي أحمد موسى، إن يائير لابيد تحدث عن الاقتصاد المصري، وعن كونه على وشك الانهيار، متابعا: تلك الأقاويل ليست حقيقة وليس لها أساس من الصحة.

اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو
في الوقت الذي مد فيه الجوع يده إلى قلوب أطفال غزة، مصر كانت حاضرة كعادتها ومدت يدها بالخير والعطاء من قلب الشعب المصري إلى أطفال غزة. 

سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير

نقل دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، تحيات وشكر وتقدير الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، إلى مصر والقيادة المصرية والشعب المصري، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قدمته مصر من دعم وإسناد وتاريخي وسياسي مستمر للقضية الفلسطينية، وخاصة، خلال حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان المستمر في الضفة الغربية والقدس.


وزارة الإسكان تحسم الجدل حول أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
حسمت وزارة الإسكان، الجدل الدائر حول أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، بعد إصدار بيان رسمي مدعوم بصور توضح أن الأرض المخصصة للنادي ما زالت خالية من أي مبانٍ أو إنشاءات.

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار
توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا.

تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار الجهاز بفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطنين.

2500 مشارك بالأوكازيون.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معرض "أهلا مدارس"، شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف القيام بدور مجتمعي من أجل المواطن.

المفوض العام لأونروا: هناك أكثر من 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة لكن إسرائيل تضع العراقيل
أكد المفوض العام لأونروا، أنّ هناك أكثر من 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة لكن إسرائيل تضع العراقيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
كشف الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزام الجامعة إنشاء مركز متخصص للذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الأبحاث والتطبيقات العملية في مختلف المجالات.

مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
اعتبرت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الانفصال والعيش في نفس المنزل بدون طلاق يمثل إهانة كبيرة وخرابًا نفسيًا، مشيرة إلى أن ما يُسمى بـ"الانفصال الواعي" من دون الطلاق ليس حلًا متحضرًا بقدر ما هو مجرد موضة.

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

