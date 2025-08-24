الاحتفال بعيد "العذراء" وتطييب رفات "حبيب جرجس" بأسوان | صور

احتفلت إيبارشية أسوان بعيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء في سهرة روحية امتدت من مساء أمس الأول وانتهت أمس، حيث صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية صلوات عشية العيد بكنيسة السيدة العذراء بأسوان، وخلالها طيّب رفات القديس حبيب جرجس، وذلك بمناسبة تذكار نياحة القديس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ١٥ مسرى.

كما صلى نيافته تسبحة نصف الليل وتلاها قداس العيد، وخلاله دشّن عددًا من الأواني والأيقونات، وشاركه الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وسط حضور شعبي كثيف.

جدير بالذكر أن نيافة الأنبا بيشوي صلى صلوات رسامة عددًا كبيرًا من أبناء الإيبارشية في رتبة إبصالتس (مرتل)، كما دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذابح في بعض من كنائس الإيبارشية، وجاء ذلك في إطار الاحتفالات بنهضة صوم السيدة العذراء.

فضائل العذراء مريم

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بالكفور، وخلال القراءات دشن نيافته أواني مذبح جديدة تضمنت شورية ودرج بخور. كما كانت عظة القداس عن فضائل السيدة العذراء مريم.