اقتصاد

مسافرون تدعو لإعادة النظر في قرار فرض رسوم على مداخل القرى السياحية بمرسى علم

عاطف عبد اللطيف
عاطف عبد اللطيف
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ان مدينة مرسى علم تعد واحدة من اهم الوجهات السياحية في مصر و تمثل عنصر جذب كبير للسياحة الأوروبية و الالمانية ومختلف الحنسيات بشكل خاص .

واضاف ان رؤية ٢٠٣٠ التي وضعتها الدولة تسير بخطى قوية وصولا إلى ٣٠ مليون سائح و كذلك تحسين تجربة السائح التي تعمل عليها الحكومة ووزارة السياحة بشكل متميز و كل هذا جعل مصر ضمن أفضل ١٠ وجهات سياحية عالميا .

ودعا د. عاطف عبد اللطيف إلى تضافر الجهود لإزالة اي تحديات تواجه القطاع السياحي بشكل عام ومرسى علم بشكل خاص استثمارا للبنية التحتية القوية للقطاع التي أسستها الدولة وحالة الاستقرار والأمان التي نعيشها حاليا بفضل القيادة السياسية الحكيمة و قواتنا المسلحة و الشرطة.

و أشار إلى أهمية توفير التمويل اللازم من القطاع المصرفي للمستثمرين لاستكمال المشروعات السياحية التي تحتاج إلى تمويل و زيادة عدد الغرف الفندقية و كذلك انشاء داون تاون بالمدينة لخدمة السياحة و احداث رواج سياحي ونشاط بشكل اكبر .

وأكد على أهمية زيادة عدد رحلات الطيران بين القاهرة ومرسى علم لاستيعاب الطاقة السياحية الكبيرة حيث انه لا يوجد حاليا سوى ٤ رحلات طيران أسبوعيا .

وكشف د. عاطف عبد اللطيف عن تحدي جديد يواجه القطاع السياحي بمرسى علم وهو ورود منشور لأغلب ملاك القرى السياحية بمرسى علم يزيد من أعباء تلقى عليهم بدون مبرر وفوجئ به اصحاب القرى السياحية صادر من هيئة الطرق و الكباري بالغردقة التابعة للهيئة العامة للطرق يطالبهم بدفع رسوم نظير حق انتفاع بحرم الطريق كمداخل ومخارج بوابات للفندق.

و أشار إلى ان هذا القرار لا يتماشى مع قرارات الحكومة بعدم فرض اي رسوم من أي جهة إلا بقانون واضح وصريح و يكون تم اقراره من مجلس النواب .

ودعا إلى ضرورة تدخل الحكومة لإلغاء هذا المنشور المخالف لانه يجور على حقوق الفنادق خاصة انهم يدفعون جميع الرسوم التي تقرها الدولة وهناك الكثير منهم قام بانشاء هذه الطرق على نفقتهم الخاصة و يدفعون جميع الرسوم و الضرائب المفروضة عليهم .

وأشار إلى ان مثل هذه القرارات قد تشكل صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر وتدفع المستثمرين الاجانب للابتعاد عن مصر لعدم الالتزام بالقوانين و التشريعات وفرض رسوم بشكل عشوائي .

و ناشد رئيس جمعية مسافرون للسفر والسياحة إلى سرعة التدخل لحل هذه المشكلة دعما للقطاع السياحي.

