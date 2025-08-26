والدة آسر ياسين ترد على متابعة انتقدت ارتداءه حلقا.. والفنان: مفيش زي الأم

ردت والدة الفنان آسر ياسين على إحدى المتابعات التي طالبته بعدم ارتداء الحلق، وذلك عقب ظهوره في حفل ويجز الأخير بمهرجان العلمين وهو يرتديه.

وقالت والدته إن ارتداءه للحلق جزء من تحضيره لشخصيته الجديدة في فيلم "وتر واحد" الذي يشارك فيه مع ويجز.

وأضافت: "يا هبة يا بنتي، الحلق ده علشان الشخصية اللي هيعملها في فيلمه الجديد، والشخصية دي بتطلب الحلق وكمان الوشم اللي كان مرسوم على إيده".



من جانبه، أعاد آسر ياسين نشر تعليق والدته عبر حسابه، وعلق: مفيش زي الأم يا جدعان.. ربنا يخليكي لينا".

ويُعد "وتر واحد" أولى التجارب السينمائية لويجز بعد نجاحه الكبير في عالم الغناء والراب، حيث يترقب جمهوره هذا العمل باعتباره انطلاقة جديدة تجمع بين الموسيقى والسينما والاستعراض في تجربة فنية غير مسبوقة.





