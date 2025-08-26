حسين خضير يشيد بتوجيهات الرئيس لترشيد الموارد وضمان استدامتها

أشاد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن المائي في مصر وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية التركيز على مشروعات معالجة وتجميع مياه الصرف الزراعي، مثل محطة الدلتا الجديدة ومحطة بحر البقر والمحسمة، التي تسهم في توفير مياه نظيفة وآمنة للاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى دعم الاستهلاك الرشيد للمياه في القطاعين الزراعي والصناعي.

وأكد رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، أن خطة "الأمن المائي للجميع 2050" تمثل إطاراً استراتيجياً لتنمية الموارد المائية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية، وكذا تطوير منظومة الري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد التقليدية وغير التقليدية، بما يضمن تعزيز التنمية الشاملة للدولة.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية في ترشيد استهلاك المياه وتطبيق أساليب الإدارة الذكية، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس رؤية مصر المستقبلية للحفاظ على أمنها المائي واستدامة الموارد الحيوية، ويعزز مكانة الدولة كقدوة إقليمية في إدارة الموارد الطبيعية.