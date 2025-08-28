العزبي: وعي الشعب المصري حائط صد أمام مخططات التقسيم

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن الوعي الشعبي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات الهيمنة والتقسيم التي تستهدف المنطقة العربية، لافتا إلى أن الشعب المصري قدّم نموذجًا استثنائيًا في إدراك هذه المخططات، من خلال مساندته القوية للقيادة السياسية والجيش، ووقوفه في وجه الحملات المنظمة التي تستهدف مصر في الداخل والخارج.

وأشار العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الأحداث الأخيرة، ومنها تحويل الشاب المصري أحمد ميدو وآخرين إلى رموز وطنية بعد دفاعهم عن السفارة المصرية في الخارج، تعكس حجم وعي المصريين بالمخاطر المحدقة، في وقت ما تزال بعض الشعوب العربية الأخرى غير مدركة لحقيقة أنها تُقاد نحو التقسيم وفقدان الهوية.

وأوضح أن احتلال قمة جبل الشيخ مؤخرًا وامتداد الصراع إلى مناطق السويداء يعبران عن خطوات مدروسة تهدف إلى فصل مناطق درزية تحت الحماية الإسرائيلية، ثم توسيع النفوذ الأوروبي في سوريا بذريعة حماية الأقليات.

وأضاف أن اختيار الساحل السوري تحديدًا ليس عشوائيًا، بل لأنه يمثل منطقة غنية بالغاز، فضلًا عن دوره في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وتابع العزبي أن الهدف الأوسع من هذه التحركات هو إعادة تموضع الغرب في المنطقة عبر الاستثمار والسيطرة على ثروات الطاقة في سوريا ولبنان وشرق المتوسط، بالتنسيق مع إسرائيل، بما يقوض النفوذ الروسي على إمدادات الغاز نحو أوروبا.

وكشف أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان في جوهره صفقة لتقاسم الثروات المعدنية والطاقة، أكثر من كونه مسعى لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو ما يؤكد أن طبيعة الصراعات الدولية بالمنطقة هي في جوهرها حروب ثروات وليست مجرد نزاعات سياسية.