توفير الطاقة والمواد البترولية.. الحكومة تنجح في مواجهة التحديات الاقتصادية
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول ماء القرنفل يوميا؟

القرنفل
القرنفل
هاجر هانئ

تحظى مياه القرنفل بالاهتمام لدورها المحتمل في إدارة مستويات السكر في الدم، يحتوي القرنفل على مركبات تعمل علىتحسين حساسية الأنسولين، وتنظيم استقلاب الجلوكوز، وتقليل الالتهاب،  قد يدعم شرب ماء القرنفل نسبة السكر في الدم الصحية؛ ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه لا ينبغي أن يحل محل العلاج الطبي.

القرنفل، هو توابل منزلية شائعة تستخدم لقرون كعلاج منزلي لآلام الأسنان ومختلف أشكال الألم الأخرى، معبأة بالمركبات التي لها تأثيرات طبيعية مخدرة ومضادة للالتهابات، القرنفل هي أيضا طريقة موثوقة وأصيلة لخفض نسبة السكر في الدم والالتهاب في جسمك.

القرنفل هو من بين التوابل الأكثر شعبية الموجودة في المطابخ وله العديد من الخصائص الطبية القوية التي تساعد في الحفاظ على البرد والسعال والغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي والإنفلونزا - خاصة عندما يبدأ الطقس في التغير، واحدة من أفضل الطرق لاستخدام القرنفل هي شرب ماء القرنفل يوميا.


 

كيف يعمل ماء القرنفل على نسبة السكر في دمك؟

القرنفل غني بالأوجينول، وهو مركب نباتي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وفقا للدراسات، ينظم الأوجينول استقلاب الجلوكوز لأنه يخفض مستويات الجلوكوز، ويحسن الكوليسترول، ويحمي الكبد والكلى من الأضرار الناجمة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يحتوي القرنفل أيضا على مضادات الأكسدة التي تحيد الجزيئات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب يسبب أمراضا مميتة مثل السرطان.

أظهرت العديد من الدراسات أن شرب ماء القرنفل يوميا في الصباح يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم مقارنة بالعلاج الوهمي. القرنفل، وفقا للخبراء، يعزز إنتاج الأنسولين، مما يساعد بشكل أكبر في السيطرة على مرض السكري. له تأثيرات نقص السكر في الدم التي تزيد من إفراز الأنسولين وتحسن وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين.

|ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

يحافظ الأنسولين على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. بين مرضى السكري، غالبا ما يكون هرمون الأنسولين ضعيفا، مما يجعل من الصعب على جسمك معالجة كمية السكر المطلوبة وكمية إضافية، يحافظ ماء القرنفل على مستويات الأنسولين ويحسن استجابة آلية الجلوكوز بشكل كبير.


 

المصدر: timesnownews

