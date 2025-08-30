وزير الرياضة يبرز دور ياسر إدريس فى القانون الجديد ويشيد باللجنة الأولمبية المصرية

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في صياغة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة الجديد، مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت نتيجة حوار مستمر وتعاون وثيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الوزير، ظهر اليوم السبت، مع وسائل الإعلام بالقاعة الرئيسية في المركز الأوليمبي بالمعادي، حيث أوضح أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بنّاءة وتنسيقاً كاملاً مع اللجنة الأولمبية، في إطار الحرص المشترك على تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة الرياضية المصرية.

وأكد وزير الرياضة أن القانون الجديد سيخدم الأندية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الرياضية كافة، ويسهم في تهيئة بيئة أفضل لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

كما وجّه الوزير الشكر لجميع الرموز الرياضية التي دعمت المناقشات وساهمت بآرائها، مشدداً على أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بملف الاستثمار الرياضي داخل الأندية، وتم وضع معايير واضحة لتنظيمه بما يحقق مردوداً إيجابياً للرياضة المصرية.