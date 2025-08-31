أحمد موسى: الإخوان شمتانين في حادث انقلاب عربات قطار مطروح.. ومحافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق

علق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

أحمد موسى: الإخوان شمتانين في حادث انقلاب عربات قطار مطروح

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

صحة ترامب تثير الجدل في واشنطن.. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سوى تكهنات ربطت غيابه عن الظهور العلني بتدهور حالته الصحية أو حتى وفاته، مؤكداً أن الحقيقة تتلخص في أنه لم يظهر للإعلام منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهو أمر غير معتاد على ترامب الذي اعتاد على الظهور شبه اليومي سواء عبر المؤتمرات الصحفية أو توقيع الأوامر التنفيذية.



مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

كشف أيمن عبد الرحمن مراسل موقع صدى البلد في مرسى مطروح، تفاصيل حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.



مي عز الدين: الساحل مكنش في قاموسي خالص وأنا وهو أعداء.. لكن روحته

حلت الفنانة مي عز الدين، ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " ضيفي" المذاع على قناة " الشرق للأخبار ".

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط 3 وفيات و100 مصاب، وفقا لآخر حصيلة رسمية أُعلنت حتى الآن.

هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة إن البكالوريا لا يوجد بها أعمال سنة خلال فترة الدراسة بالصف الثاني والثالث، وذلك باعتبار أن العامان شهادة.



وزير الاقتصاد الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي والعرب للضغط على إسرائيل لوقف الحرب

قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تبذل أقصى ما في وسعها، وفي حدود الإمكانيات المتاحة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الإجراءات المفروضة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الدعم الدولي والمحلي المحب للسلام بات ضرورة ملحّة لمساعدة الفلسطينيين.