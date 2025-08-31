قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل .. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية بقوة أكبر من 5 درجات ريختر
اغتيال يهز صنعاء.. الحوثيون يعلنون الحداد الرسمي ويتوعدون إسرائيل بـ «رد مُوجع»
نشأت الديهي: تدريب النجم الساطع يعكس مكانة مصر ودورها المحوري
أقل سعر دولار اليوم 31-8-2025
هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة
رئيس وزراء لبنان لـ عمرو دياب: بيروت تحبك وتفرح بقدومك |صور
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الإخوان شمتانين في حادث انقلاب عربات قطار مطروح.. ومحافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
علق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

أحمد موسى: الإخوان شمتانين في حادث انقلاب عربات قطار مطروح
علق الإعلامي  أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

صحة ترامب تثير الجدل في واشنطن.. تفاصيل
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سوى تكهنات ربطت غيابه عن الظهور العلني بتدهور حالته الصحية أو حتى وفاته، مؤكداً أن الحقيقة تتلخص في أنه لم يظهر للإعلام منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهو أمر غير معتاد على ترامب الذي اعتاد على الظهور شبه اليومي سواء عبر المؤتمرات الصحفية أو توقيع الأوامر التنفيذية.


مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
كشف  أيمن عبد الرحمن مراسل موقع صدى البلد في مرسى مطروح،  تفاصيل  حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.


مي عز الدين: الساحل مكنش في قاموسي خالص وأنا وهو أعداء.. لكن روحته
حلت الفنانة مي عز الدين، ضيفة على الإعلامي  معتز الدمرداش في برنامج " ضيفي" المذاع على قناة " الشرق للأخبار ".

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
علق الإعلامي  أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط 3 وفيات و100 مصاب، وفقا لآخر حصيلة رسمية أُعلنت حتى الآن.

هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة إن البكالوريا لا يوجد بها أعمال سنة خلال فترة الدراسة بالصف الثاني والثالث، وذلك باعتبار أن العامان شهادة.


وزير الاقتصاد الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي والعرب للضغط على إسرائيل لوقف الحرب
قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تبذل أقصى ما في وسعها، وفي حدود الإمكانيات المتاحة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الإجراءات المفروضة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الدعم الدولي والمحلي المحب للسلام بات ضرورة ملحّة لمساعدة الفلسطينيين.

موسى احمد موسى قطار مطروح مطروح اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ

بعد الخسارة أمام بيراميدز.. سيد عبدالحفيظ يفتح النار على ريبيرو ولاعبي الأهلي

الاسماعيلي و غزل المحلة

تقدم غزل المحلة علي الإسماعيلي في الشوط الأول

محمد مصيلحي وسلامة

سلامة يلتزم الصمت بعد تراجع الاتحاد .. ومجلس الإدارة يخشي ثورة الإسكندرانية

بالصور

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد