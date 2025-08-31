بمشاركة 100 شاب وفتاة.. الملتقى السابع لإيبارشية الوادي الجديد والواحات

أقامت خدمة الشباب في إيبارشية الوادي الجديد والواحات الملتقى السابع لشباب وشابات الإيبارشية تحت شعار "Renew"، والذي أقيم في بيت الشهيد مارمينا العجايبي بالعبور، بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية.

حاضر في الملتقى إلى جانب نيافة الأنبا أرسانيوس، أصحاب النيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإضافة إلى الأب القمص داود لمعي، والأب القمص بولس جورج، كاهني كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.

وشهد الملتقى مشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من أبناء الإيبارشية، حيث تضمن فعاليات متعددة مثل صلاة القداس الإلهي وتسبحة نصف الليل، بالإضافة إلى ورش العمل، والأيام الترفيهية، وزيارة الأماكن المقدسة والأديرة.