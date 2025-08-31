قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة 100 شاب وفتاة.. الملتقى السابع لإيبارشية الوادي الجديد والواحات

الملتقى السابع لشباب إيبارشية الوادي الجديد
الملتقى السابع لشباب إيبارشية الوادي الجديد
ميرنا رزق

أقامت خدمة الشباب في إيبارشية الوادي الجديد والواحات الملتقى السابع لشباب وشابات الإيبارشية تحت شعار "Renew"، والذي أقيم في بيت الشهيد مارمينا العجايبي بالعبور، بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية.

حاضر في الملتقى إلى جانب نيافة الأنبا أرسانيوس، أصحاب النيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإضافة إلى الأب القمص داود لمعي، والأب القمص بولس جورج، كاهني كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.

وشهد الملتقى مشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من أبناء الإيبارشية، حيث تضمن فعاليات متعددة مثل صلاة القداس الإلهي وتسبحة نصف الليل، بالإضافة إلى ورش العمل، والأيام الترفيهية، وزيارة الأماكن المقدسة والأديرة.

إيبارشية الوادي الجديد إيبارشية الوادي الجديد والواحات الأنبا أرسانيوس الأنبا موسى الأسقف العام للشباب القداس

لقاء وزير الدفاع
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
منصورة فتاة مصر القديمة
