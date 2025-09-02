عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: كلمة مصر في قمة شنغهاي كانت شاملة

قال ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قمة شنغهاي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، لذا هي تمثل حدثا كبيرا للغاية، منوها بأن مصر تعد الدولة العربية والأفريقية الوحيدة المتواجدة حتى الآن في تلك القمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن مصر لها ثقل عالمي كبير وتلقى تقديرا واحتراما كبيرا من قبل الجميع، منوها بأن القمة تعتبر الأهم نتيجة الأحداث السياسية الحالية والظروف الاقتصادية التي تحيط بالعالم.

وأشار إلى أن تنفيذ التعددية وضمان الأمن الأقليمي وتعزيز التنمية المستدامة هي توجهات عالمية للقمة، متابعا: الأمن الأقليمي مهدد وضمانه أمر ضروري، بالإضافة إلى حق المشروع للشعوب في التنمية والتطور.

وأكد أن كلمة مصر في القمة كانت شاملة، والقمة تأتي في توقيت مهم ومصر حاضرة بقوة خلالها.