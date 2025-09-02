أخبار التوك شو | رئيس الوزراء: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.. ومفاجأة بشأن الطقس والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذر المواطنين

كشف محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام القادمة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع كانت تترواح ما بين 36 و37 على القاهرة الكبري، ولكنها تكون شديدة الحرارة على مناطق الجنوب.

تصل إلى 20 ألف جنيه.. مجدي البدوي: غرامة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور|فيديو

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تطبيق قانون العمل الجديد يحمل العديد من البنود الملزمة لأصحاب الأعمال، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

القرارات التنفيذية توضح آليات التطبيق

وأضاف البدوي، في تصريحات لبرنامج “صباح البلد”، أن القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر خلال الأيام المقبلة، لتوضيح جميع النقاط التي قد تحتاج إلى تفسير عملي أثناء تنفيذ القانون في المؤسسات المختلفة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر في مصر|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال حلقته الصباحية اليوم الثلاثاء ، تطورات أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات، وسط متابعة دقيقة لحركة السوق وتأثيرات الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم حسب العيار

حسب التقرير المعروض في برنامج "صباح البلد" جاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 18: 4037 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4710 جنيهات للجرام

عيار 24: 5383 جنيهًا للجرام

مجموعة العشرين تبحث استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين بجنوب أفريقيا

تشهد مجموعة العشرين اجتماعات تمهيدية مكثفة حاليًا بجنوب أفريقيا، استعدادًا لاجتماع وزراء المجموعة المقرر عقده في 19 سبتمبر الجاري، وفق ما نقله كريم رجب، مراسل قناة “إكسترا نيوز”.

أشار رجب خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن استقرار أسعار السلع الغذائية يمثل أحد أبرز القضايا المطروحة، خاصة بعد تقارير البنك الدولي التي كشفت عن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 21% خلال السنوات الثلاث الماضية.

هذا الارتفاع، حسب الخبراء، أثّر بشكل مباشر على المخزون الغذائي الاستراتيجي للدول المستوردة، وهدد الأمن الغذائي العالمي.

رئيس الوزراء: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء، بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار في إطار اهتمام قطر بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.

جاء ذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

عرضت قناة إكسترا نيوز ، خبرا عاجلا يفيد بأن مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن قرار بلجيكا والدول الأخرى هو تجسيد عملي للدعم الدولي الواسع للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة والرغبة الدولية في تحقيق السلام العادل والتعايش السلمي بالشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو انعكاس للرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية العدوانية وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرافضة للسلام، وأن القرار البلجيكي يؤكد الدعم الدولي المتصاعد حول الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة ولحقوقه غير القابلة للتصرف.

وثمنت مصر الحراك الدولي، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة ، والتي شهدت موجة من الإعلان عن اعتزام الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعيد دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف بجانب الإنسانية وبما يسهم في تنفيذ حل الدولتين.

تخفيضات تصل إلى 50%..مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى هذا الموعد

في كل عام، تشهد الأسواق التجارية في مصر موجة من التخفيضات الموسمية تعرف بـ"الأوكازيون الصيفي"، التي تتيح للمستهلكين فرصة اقتناء مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

ويأتي هذا الحدث الاقتصادي كفرصة ذهبية لكل من التاجر والمستهلك، حيث يعزز حركة التجارة الداخلية ويساعد في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خصوصًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وزير الخارجية: تجاهل أفريقيا في مجلس الأمن عقبة كبيرة أمام إحياء التعددية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إنه لا يمكن إحياء التعددية دون إصلاح مجلس الأمن، منوها بأن الأزمة الأوكرانية تفرض تحديات كبيرة.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أنه يجب أن يكون لأفريقيا تمثيل حقيقي في مجلس الأمن.

وأكد ضرورة العمل على إعادة إحياء التعددية في العالم، منوها إلى أن تجاهل أفريقيا في مجلس الأمن عقبة كبيرة أمام إحياء التعددية.

حقيقة ظهور متحور جديد من كورونا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح



قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفيروسات التنفسية لها نفس أعراض متحور كورونا، متابعا: الأعراض تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسم والعضلات والرشح.



وأضاف تاج، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الفيروسات التنفسية لها القدرة على التحور بشكل واضح وأعراضها متشابهة بشكل كبير، متابعا: الطب الوقائي أكد عدم وجود أي تغيرات أو تحور للفيروسات التنفسية.

واسترسل: تعرض الشخص للتغيرات الهوائية، وتناول المشروبات المثلجة قد تؤثر على الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الإصابة بـ نزلة البرد.