وزير الصحة عن وفاة عبير الأباصيري: لم نطلب منها أي مبالغ وتمت رعايتها طبيًا فورًا.. وجيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة |أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



وفاة عبير الأباصيري| وزير الصحة: لم نطلب منها أي مبالغ.. وتمت رعايتها طبيًا فورًا

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التعازي لأهل الإعلامية عبير الأباصيري، قائلا: «أرسلنا لجان لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وعند وصول إلى مستشفى الهرم التخصصي كان بها هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت تعاني من نقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وعمل كافة الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب منها أي مبالغ مالية».



فتح: منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة تصرف غير مقبول دبلوماسيا وقانونيا

أدان عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، قرار الولايات المتحدة منع منح تأشيرات الدخول لوفد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة".

جرح قطعي بجسده.. محامي أسرة إبراهيم شيكا يكشف مفاجأة مدوية

كشف ماجد صلاح محامي أشرة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا أخر مستجدات وتطورات القضية.

مطورة ومبسطة.. التعليم: أكثر من 95% من الكتب الدراسية تم طباعتها وتسليمها للمدارس

كشف أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للثانوية العامة.

مجلس الوزراء: 159 قرار علاج على نفقة الدولة في شهر أغسطس

كشفت أميرة الجوهري المتحدث باسم لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.



جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال، الاستعداد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض

تشهد البلاد هذه الأيام موجة حارة تترافق مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة خاصة في ساعات النهار. وبينما ترتفع درجات الحرارة في الجنوب إلى مستويات قياسية، يترقب المواطنون تراجعًا نسبيًا في الحرارة مع حلول الليل. هيئة الأرصاد الجوية كشفت تفاصيل حالة الطقس اليوم وخلال الأيام القادمة، مع تحذيرات من الرياح والأمواج على بعض المناطق الساحلية.

أحمد موسى: محمود محي الدين شخصية وطنية واقتصادية كبيرة لا يمكن التشكيك فيه

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه جلس مع أحد كبار المسئولين ومع الإخوة والأصدقاء وسألوا عن وضع مصر، مضيفا أنه تحدث مع مسئول حكومي بشأن تصريحات الدكتور محمود محي الدين، وهو شخصية وطنية واقتصادي قوي ويشغل منصب مهم في الأمم المتحدة ووزير استثمار مصري سابق.



ضغطه ارتفع.. آخر مستجدات الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، آخر تطورات الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب بعد نقله للمستشفى.