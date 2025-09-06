قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
توك شو

أخبار التوك شو| ضياء رشوان: مصر هي العقبة الوحيدة أمام التوسع الإسرائيلي.. وبكري: جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك توترًا بين مصر وإسرائيل لم يرَ مثله بينهما منذ فترة طويلة.

وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين
قال الدكتور أمين المشاقبة، الوزير الأردني الأسبق، خلال استضافته في برنامج حواري، إن الأردن أصدر بيانًا واضحًا بشأن قضية التهجير الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف الأردن يتطابق مع الموقف المصري الرافض لأي حلول تُقدم على حساب الأردن أو مصر.

ضياء رشوان: مصر هي العقبة الوحيدة أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي
شن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الأخير، ليس هو الأول الذي يوجه فيه اتهامات لمصر.

عالم أزهري: حياة النبي محمد في الحروب تميزت بالشجاعة القيادية والمشاركة الميدانية
كشف الشيخ إبراهيم نبيل، أحد علماء الأزهر الشريف، فضل وعظمة مولد النبي- صلى الله عليه وسلم-، قائلا: مولد النبي مناسبة عظيمة لشكر الله- تعالى- على نعمة بعثة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، وهو فرصة لإحياء سيرته العطرة وأخلاقه، والتعبير عن محبة النبي والاقتداء بسنته.

الصحة: أطفال الولادة القيصرية يتعرضون لمشاكل في التنفس واحتمالية تعرض الأم لجلطة
قال  الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القاعدة الأساسية من المفترض أن تكون الولادة الطبيعية هي الأصل، والولادة القيصرية على خلاف الأصل.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث صلاح عبد الله حفيظ على الحدود المصرية الليبية
قال الإعلامي مصطفى بكري إن حادث مقتل المواطن صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية؛ أثار صدمة كبيرة لدى أهالي مطروح، مشيرًا إلى أن المواطن دخل الأراضي الليبية بأوراق رسمية، ما جعل الحادث يلقى ردود فعل واسعة.

رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل
أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن كل طالب انتهى من مرحلة الثانوية العام، وقدم على المرحلة الجامعية؛ عليه الحذر من الكيانات الوهمية، موضحًا أن ولي الأمر أو الطالب عليه أن يسأل عن القرار الوزاري الصادر بشأن هذا الكيان، أو القرار الوزاري ببدء الدراسة.

مندوب سلوفينيا: مجلس الأمن فشل في إنقاذ غزة بسبب فيتو الدول دائمة العضوية
قال السفير صامويل زبوجار، مندوب دولة سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي، إن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة في ظل مجاعة تُوصف بأنها من صنع الإنسان، وأكد أن المجلس فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المدنيين.

بعد استخدام الكرباج في احتفالات المولد النبوي.. أحمد كريمة: دول مجاذيب
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك فيديو غريبا، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح أن بعض المواطنين في المنوفية يحتفلون بالمولد النبوي بطريقة غريبة.

برلماني سابق: المصريون في الخارج على قلب رجل واحد
قال المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب السابق، إن الشعب المصري في الخارج على قلب رجل واحد، وإن القلة القليلة لن تغير أي شيء في مقابل إخلاص المصريين لوطنهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام حسن يرفض خروج لاعبي المنتخب قبل تحية الجماهير في استاد القاهرة

اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

