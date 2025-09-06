أخبار التوك شو| ضياء رشوان: مصر هي العقبة الوحيدة أمام التوسع الإسرائيلي.. وبكري: جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك توترًا بين مصر وإسرائيل لم يرَ مثله بينهما منذ فترة طويلة.

وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أمين المشاقبة، الوزير الأردني الأسبق، خلال استضافته في برنامج حواري، إن الأردن أصدر بيانًا واضحًا بشأن قضية التهجير الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف الأردن يتطابق مع الموقف المصري الرافض لأي حلول تُقدم على حساب الأردن أو مصر.

ضياء رشوان: مصر هي العقبة الوحيدة أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي

شن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الأخير، ليس هو الأول الذي يوجه فيه اتهامات لمصر.

عالم أزهري: حياة النبي محمد في الحروب تميزت بالشجاعة القيادية والمشاركة الميدانية

كشف الشيخ إبراهيم نبيل، أحد علماء الأزهر الشريف، فضل وعظمة مولد النبي- صلى الله عليه وسلم-، قائلا: مولد النبي مناسبة عظيمة لشكر الله- تعالى- على نعمة بعثة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، وهو فرصة لإحياء سيرته العطرة وأخلاقه، والتعبير عن محبة النبي والاقتداء بسنته.

الصحة: أطفال الولادة القيصرية يتعرضون لمشاكل في التنفس واحتمالية تعرض الأم لجلطة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القاعدة الأساسية من المفترض أن تكون الولادة الطبيعية هي الأصل، والولادة القيصرية على خلاف الأصل.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث صلاح عبد الله حفيظ على الحدود المصرية الليبية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن حادث مقتل المواطن صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية؛ أثار صدمة كبيرة لدى أهالي مطروح، مشيرًا إلى أن المواطن دخل الأراضي الليبية بأوراق رسمية، ما جعل الحادث يلقى ردود فعل واسعة.

رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل

أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن كل طالب انتهى من مرحلة الثانوية العام، وقدم على المرحلة الجامعية؛ عليه الحذر من الكيانات الوهمية، موضحًا أن ولي الأمر أو الطالب عليه أن يسأل عن القرار الوزاري الصادر بشأن هذا الكيان، أو القرار الوزاري ببدء الدراسة.

مندوب سلوفينيا: مجلس الأمن فشل في إنقاذ غزة بسبب فيتو الدول دائمة العضوية

قال السفير صامويل زبوجار، مندوب دولة سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي، إن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة في ظل مجاعة تُوصف بأنها من صنع الإنسان، وأكد أن المجلس فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المدنيين.

بعد استخدام الكرباج في احتفالات المولد النبوي.. أحمد كريمة: دول مجاذيب

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك فيديو غريبا، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح أن بعض المواطنين في المنوفية يحتفلون بالمولد النبوي بطريقة غريبة.

برلماني سابق: المصريون في الخارج على قلب رجل واحد

قال المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب السابق، إن الشعب المصري في الخارج على قلب رجل واحد، وإن القلة القليلة لن تغير أي شيء في مقابل إخلاص المصريين لوطنهم.