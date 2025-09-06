بي إم دبليو تكشف عن iX3 الكهربائية الجديدة عالميا

أعلنت شركة BMW الألمانية رسميا عن إطلاق الجيل الثاني من سيارتها الكهربائية الفاخرة iX3، لتكون أول طراز إنتاجي مبني على منصة Neue Klasse الجديدة، بعد أن مهدت الشركة الطريق بنموذجين اختباريين هما "ڤيجن" و"إكس" خلال العامين الماضيين.

السيارة الجديدة تمثل النسخة الكهربائية من X3، والتي ظهر جيلها الرابع العام الماضي، بينما كان الجيل الأول من iX3 عام 2020 أول SUV كهربائية من بي إم دبليو، وتؤكد الشركة أن النسخة الجديدة ستكون مدخلا إلى مستقبل جميع طرازاتها القادمة ضمن مفهوم "نيو كلاس".

واعتمدت iX3 على لغة تصميم مستوحاة من النموذج الاختباري Neue Klasse X، حيث تأتي الواجهة الأمامية بشبكة رأسية ضيقة تحيط بها مصابيح حديثة الطابع مستلهمة من طرازات 2002 الكلاسيكية، أما المصد السفلي فجاء مقسما إلى نصفين، مع فتحات تهوية بارزة تمنح السيارة طابعا رياضيا.

ومن الجوانب، تظهر الخطوط المستقيمة لتعزيز المظهر الديناميكي، بينما تميزت الخلفية بمصابيح أفقية رفيعة بخطوط داخلية مائلة، وبفضل تحسين الديناميكية الهوائية، جاءت أبعاد السيارة أكبر قليلا من الجيل السابق بطول 4,783 مم، عرض 1,895 مم، ارتفاع 1,636 مم، وقاعدة عجلات 2,898 مم.

وتتوفر حزمة M Sport الاختيارية مع جنوط مقاس 20 أو 21 أو 22 بوصة، مع مكابح باللون الأزرق، بينما تضيف حزمة M Sport Professional شبكة مضيئة ولمسات سوداء مع مكابح باللون الأحمر.

قدمت الشركة الإصدار الأول ‏iX3 xDrive 50‎‏ بنظام دفع رباعي يعتمد على ‏محركين كهربائيين يولدان قوة 463 حصانًا وعزم دوران 645 نيوتن متر، مع ‏تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية، وسرعة قصوى 209 كم/س. ‏وتتوفر أوضاع قيادة مختلفة تشمل: ‏Sport، ‏Efficient، ‏Silent، ‏Personal‏.‏

لم تكشف الشركة عن سعة البطارية، لكن مدى القيادة يصل إلى 644 كم وفقا ‏لمعايير وكالة حماية البيئة ‏EPA، بينما يدعم الشحن السريع بقدرة 400 كيلووات ‏ليضيف 370 كم خلال 10 دقائق فقط، أو شحن من 10 إلى 80% في 21 دقيقة.‏

ومن الداخل، تبرز تقنية Panoramic iDrive التي تقدم شاشة بانورامية تمتد على قاعدة الزجاج الأمامي، متكاملة مع شاشة وسطية قياس 17.9 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض رأسية ثلاثية الأبعاد اختيارية. وتعمل جميعها على أحدث نظام تشغيل BMW X.

و أبقت الشركة على بعض المفاتيح التقليدية للتحكم في وظائف أساسية مثل الصوت، المرايا، المساحات، إشارات الانعطاف وناقل الحركة، كما تدعم السيارة المساعد الذكي BMW Intelligent Personal Assistant، مع خيارات إضافية مثل نظام صوتي من Harman Kardon بـ13 سماعة، سقف بانورامي، تكييف ثلاثي المناطق، ومؤثرات صوتية جديدة.

أما المساحة الداخلية فتتسع لخمسة ركاب مع صندوق خلفي بسعة 861 لتر، ترتفع إلى 1,841 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تم تزويد السيارة بأربعة حواسيب عالية الأداء تتحكم في أنظمة القيادة، الترفيه، عرض البيانات، والوظائف الأساسية. ويُعد حاسوب Heart of Joy أبرزها، حيث يدير المحرك والمكابح والتوجيه واستعادة الطاقة لتقديم أفضل أداء. كما تدعم iX3 التحديثات البرمجية عن بُعد (Over-the-Air)، ما يجعلها سيارة "مُعرّفة بالبرمجيات".

تصل أول نسخ iX3 xDrive 50 إلى صالات العرض في منتصف 2026 بسعر يبدأ من 60 ألف دولار، أي حوالي 2.9 مليون جنيه مصري قبل الرسوم والجمارك.