مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

قبل افتتاحه بساعات..جولة تفقدية لأعضاء غرفة القاهرة بمعرض أهلا مدارس الرئيسي

خلال المعرض
خلال المعرض
ولاء عبد الكريم

تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة ايمن العشري جهودها لوضع الترتيبات النهائية لافتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة والمقرر افتتاحه غدا الأحد .

ونرصد متابعة لجنة المعارض بغرفة القاهرة اليوم السبت بناء على تعليمات ايمن العشري رئيس الغرفة الترتيبات النهائية لتنظيم المعرض.

قام  اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة المعارض وأحمد الوسيمي وايهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضوي لجنة المعارض بجولة تفقدية منذ قليل علي كافة الاجنحة بالمعرض للإطمئنان علي اخر الترتيبات وتسكين العارضين والتشديد علي التخفيضات ووضع الاسعار قبل وبعد الخصم.


وقال اللواء صلاح العبد أن اللجنة ترفع تقريرا لرئيس الغرفة بالتطورات التنظيمية أولا بأول استعداد لافتتاح المعرض غدا الأحد.

أهلا مدارس الغرفة التجارية بالقاهرة مال واعمال اخبار مصر أيمن العشري لجنة المعارض

