قبل افتتاحه بساعات..جولة تفقدية لأعضاء غرفة القاهرة بمعرض أهلا مدارس الرئيسي

تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة ايمن العشري جهودها لوضع الترتيبات النهائية لافتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة والمقرر افتتاحه غدا الأحد .

ونرصد متابعة لجنة المعارض بغرفة القاهرة اليوم السبت بناء على تعليمات ايمن العشري رئيس الغرفة الترتيبات النهائية لتنظيم المعرض.

قام اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة المعارض وأحمد الوسيمي وايهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضوي لجنة المعارض بجولة تفقدية منذ قليل علي كافة الاجنحة بالمعرض للإطمئنان علي اخر الترتيبات وتسكين العارضين والتشديد علي التخفيضات ووضع الاسعار قبل وبعد الخصم.



وقال اللواء صلاح العبد أن اللجنة ترفع تقريرا لرئيس الغرفة بالتطورات التنظيمية أولا بأول استعداد لافتتاح المعرض غدا الأحد.