كوادر متخصصة.. أهداف إنشاء معهد دراسات علوم المسنين

كشف الدكتور ياسر سيف، عميد معهد دراسات علوم المسنين وأستاذ طب وجراحة العيون بجامعة بني سويف، تفاصيل تأسيس المعهد وأهم التخصصات الدراسية التي يقدمها لدراسة المسنين، بالإضافة إلى أبرز الأبحاث التي نفذها المعهد خلال السنوات الماضية.

وأضاف ياسر سيف خلال لقائه على قناة “صدى البلد”، أن فكرة المعهد انطلقت بهدف إنشاء معهد متخصص لدراسة علوم المسنين، بعد متابعة التجارب في أوروبا وأمريكا التي تضم معاهد متخصصة في صحة وكليات المسنين.

وأشار إلى أن الفكرة بدأت في جامعة القاهرة لكنها لم تكتمل، ثم انتقلت إلى جامعة بني سويف حتى صدور القرار الجمهوري عام 2017 لإنشاء المعهد كأول معهد متخصص في علوم المسنين في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن المعهد بدأ بـ 10 تخصصات، ثم توسع ليضم 14 تخصصًا تغطي كافة مجالات علوم المسنين، وليس طب المسنين فقط.

وأكد أن الهدف من المعهد هو تخريج كوادر متخصصة قادرة على التوسع في برامج الماجستير والدكتوراه في علوم المسنين، مع التركيز على التخصصات البينية بين الأقسام المختلفة لتعزيز البحث العلمي المشترك.

وأشار سيف إلى أن المعهد نفذ خلال السنوات الـ12 الماضية أبحاثًا مهمة حول الوقوع أو السقوط لدى المسنين، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وخمسة جهات حكومية مصرية.

وأضاف أن هذه الأبحاث نشرت في مجلات عالمية مرموقة Q1، بمشاركة تخصصات متعددة تشمل الطب، صحة المجتمع، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، طب العيون، التغذية، الاقتصاد، والخدمة الاجتماعية.

وأعلن عميد المعهد أن المعهد يقدم حاليًا ثلاث دبلومات عامة ودبلوم دقيق في العلاج الوظيفي للمسنين، معتمدة من الهيئة الأمريكية للشيخوخة (Association of Geriatric and Gerontology)، وهو التخصص الوحيد في مصر المعترف به دوليًا في هذا المجال.