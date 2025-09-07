محافظ كفر الشيخ يناقش محاور تطوير الخدمات البريدية المُقدمة للمواطنين

ناقش محافظ كفر الشيخ اللواء الدكتور علاء عبد المعطي ، اليوم الأحد ، مع مدير عام الإدارة العامة للبريد بالمحافظة ربيع عبد الحليم، عددا من محاور تطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين عبر 173 مكتب بريد منتشر بجميع مراكز ومدن المحافظة.



وأكد المحافظ ، خلال الاجتماع ، أن مكاتب البريد لم تعد مجرد مكان للخدمات التقليدية، بل أصبحت منفذاً متكاملاً لتقديم حزمة واسعة من الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة المكاتب وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت وبجودة عالية.



وأضاف : "إننا نحرص على أن تصل خدمات البريد إلى كل مواطن بسهولة ويسر، وأن يشعر الجميع بثمار جهود الدولة في تحسين جودة الحياة اليومية، من خلال تطوير البنية التحتية ، وتعزيز التحول الرقمي في جميع المرافق والخدمات".