من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
باستثمارات تتجاوز 900 مليار.. الحكومة تكشف عن خلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل.. مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية.. أحمد موسى: مراسي يؤكد إعادة رسم خريطة البحر الأحمر

علي مكي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أضخم مشروع استثماري .. أحمد موسى: مراسي يؤكد إعادة رسم خريطة البحر الأحمر
 

قال  الإعلامي أحمد موسى لا يوجد قلق من أي شيء، وأي شخص يخالف اتفاقات الشركات يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى، لافتا إلى أن مشروع مراسي الذي تم توقيعه اليوم يعتبر نقلة متميزة في البحر الأحمر.

أحمد موسى: مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرابة تريليون جنيه -18.5 مليار دولار- استثمارات لمدة 4 سنوات بمشروعات ستتم في البحر الأحمر ومناطق أخرى، في نحو 2000 فدان، بتسهيلات وتقنين موسع مجابه للبيروقراطية.

إعمار مصر: 170 ألف وظيفة جديدة من مشروع مراسي ريد
 

كشف جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر، أن مشروع مراسي الساحل الشمالي كان له دور محوري في تغيير خريطة المنطقة الواقعة شمال مصر، حيث نجح في تحويلها من منطقة تعتمد بالأساس على السياحة الداخلية إلى وجهة جاذبة للسياحة العالمية، بما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.


باستثمارات تتجاوز 900 مليار.. الحكومة تكشف عن خلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل
 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المستهدف أن يكون الساحل الشمالي مقصدا سياحيا على مدار العام وليس خلال فترة الصيف فقط.


مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن كأولوية قصوى، موضحًا أن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على الإعلان عن مؤشرات وأرقام، بل على إحداث تأثير مباشر وملموس في حياة المواطنين، عبر تنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.

كامل الوزير: لدينا رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع المستدام

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير على مواصلة العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

مدبولي: خطة تاريخية لخفض ديون مصر إلى أدنى مستوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بخطة واضحة تستهدف خفض حجم الديون إلى أقل مستوى في تاريخ البلاد، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها استعادة التوازن المالي، وتحقيق فائض في الموازنة العامة بما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

أطفال غزة.. رحلة كفاح بدأت ضد جرائم الاحتلال

يعيش أطفال قطاع غزة حالة مأسوية كبرى وجرائم خلفها الاحتلال الإسرائيلي، فتلك البيوت هدمت، وتلك الأطفال يتمت، وهؤلاء النساء فقدوا ذويهم وأطفالهم نتيجة الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

التخطيط: البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%
 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جميع سياسات الدولة تهدف في الأساس إلى تحسين أحوال المواطن وتقديم خدمات أفضل له، مشيرة إلى أن البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%.
 

نشأت الديهي: مشروع مراسي ريد على البحر الأحمر نقلة نوعية باستثمارات سعودية إماراتية مصرية



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوقيع اتفاقية كبرى لتنمية 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن الاتفاق تم باستثمارات سعودية وإماراتية، وبمشاركة مصرية فاعلة.


 

الحكومة مدبولى مراسى أحمد موسى غزة

