أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الاثنين 8 -9- 2025.

سعر الذهب اليوم الاثنين

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4204 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4905 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5605 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39240 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 8-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.56 جنيه للبيع و48.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.92 جنيه للبيع، و56.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.62 جنيه للبيع، و65.40 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.94 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.24 جنيه للبيع، و158.75 جنيه للشراء.