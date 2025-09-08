أخبار السيارات| فولكس فاجن تكشف عن استراتيجيتها للسيارات الكهربائية.. رينو تدخل سباق الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

استبقت مجموعة فولكس فاجن الألمانية انطلاق فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات بالكشف عن ملامح خطتها الجديدة لدخول سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، معتمدة على نماذج أبسط في التصميم وأكثر قربا من المستهلك من حيث التسعير والأسماء التجارية.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

أعلنت شركة رينو الفرنسية دخولها رسميا سباق السيارات الهجينة، عبر طرح طرازها الجديد Symbioz E-Tech 160 ، المنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وذلك في إطار توسعها في تقنيات الدفع الصديق للبيئة.

أعلنت شركة هيونداي ، عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازات هيونداي في سوق السيارات السعودي.

تسعى دائما تسلا في الاستجابة للجدل المتكرر حول اي شي غير تقليدى ، ومنها ترك الحيوانات الأليفة داخل السيارات، حيث طورت الشركة ميزة ذكية تعرف باسم وضع الكلب، تهدف إلى ضمان سلامة الحيوانات أثناء غياب مالكها لفترة قصيرة.